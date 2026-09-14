Políticos en Colombia terminaron en una pelea de boxeo para arreglar sus diferencias; vea lo que pasó

Aunque en política es difícil que cause sorpresa un comportamiento atípico, lo ocurrido en el departamento del Caquetá tiene sorprendidos a todos los colombianos por cuenta de una pelea entre dos mandatarios regionales.

Se trató de un evento de exhibición de boxeo que tuvo la intención de promover el deporte, pero el lugar elegido fue una discoteca en Florencia, Caquetá.

Los protagonistas: el gobernador del departamento, Luis Francisco Ruíz Aguilar, y el alcalde de esa ciudad, Marlon Monsalve Ascanio. La sorpresa se dio porque los dos son figuras políticas en el departamento y decidieron subirse al ring para pelear en una exhibición que tuvo árbitro y todo lo relacionado con esa práctica deportiva.

El video es viral, ha generado todo tipo de reacciones a favor y en contra, pero la realidad es que manda un mal mensaje para el país que dos políticos estén dándose golpes en un ring de boxeo.

Gobernador de Caquetá y Alcalde de Florencia. Foto: SEMANA

Algunos aseguran que los políticos decidieron subirse al ring para solucionar las diferencias que tienen de tiempo atrás, aunque ellos han dicho que lo hicieron para promover el deporte.

“Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy une a las dos administraciones para seguir trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”, dijo el gobernador de Caquetá.

La pelea terminó en el segundo round porque el alcalde de Florencia no pudo continuar en el ring, por lo que la victoria se le dio al gobernador de Caquetá. Los dos estaban con la vestimenta de boxeadores.

Según medios locales, al terminar esta pelea, el gobernador retó al alcalde de San Vicente del Caguán para que en una próxima oportunidad se suban a un ring de boxeo, pero se desconoce si hay alguna respuesta por parte del mandatario local.

Esa pelea ha generado polémica porque algunos consideran que no es el ejemplo que se debe dar y que a través de los golpes no se va a impulsar el deporte en esa región del país.

Sin embargo, se ha insistido en que se buscó promocionar la liga de boxeo del Caquetá y los mandatarios decidieron participar en la pelea para “dar ejemplo”.

Además, se está hablando de una revancha que se programaría en los próximos días porque, dicen medios locales, el alcalde de Florencia no quedó contento con el resultado y quiere medirse nuevamente a los puños.