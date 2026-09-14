Abelardo De La Espriella reveló duro golpe de la Dian contra el contrabando: “Fueron necesarios 12 camiones para trasladarla”

Otro de los frentes que ha anunciado el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, que va a atacar es el fenómeno criminal del contrabando. Ante esa tarea, el mandatario colombiano reveló detalles de un fuerte golpe que propinaron las autoridades.
A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado aseguró que la Dian aprehendió mercancía extranjera avalada en más de $ 10.000 millones, lanzando un mensaje directo para los contrabandistas: “El que la hace, la paga”.
“El contrabando no va a seguir robándole a Colombia! Hoy, en Bogotá, la Dian aprehendió mercancía extranjera sin la documentación exigida, avaluada en $ 10.000 millones: 126.000 pares de calzado, 3.000 perfumes, 1.000 electrodomésticos y utensilios, 1.500 juguetes, 5.000 morrales, maletas y billeteras, y 4.000 confecciones. Fueron necesarios 12 camiones para trasladarla”, expresó De La Espriella.
El contrabando no va a seguir robándole a Colombia!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026
Hoy, en Bogotá, la DIAN aprehendió mercancía extranjera sin la documentación exigida, avaluada en $10.000 millones: 126.000 pares de calzado, 3.000 perfumes, 1.000 electrodomésticos y utensilios, 1.500 juguetes, 5.000 morrales,…
También afirmó en sus redes sociales: “Se acabó la fiesta de la ilegalidad. Vamos detrás del contrabando, de sus redes y de quienes se enriquecen destruyendo el empleo, la industria nacional y las finanzas de la Nación”.
“En mi Gobierno, el que la hace, la paga. La legalidad también se defiende cerrándole el paso a cada peso de las economías ilegales”, insistió el mandatario colombiano.
Además, este lunes, 14 de septiembre, el presidente mencionó un operativo que adelantó la Fuerza Pública contra una organización criminal: “En el Magdalena, el crimen no tendrá dónde esconderse. Nuestra Fuerza Pública, a través de la Operación Fénix 2, asestó un nuevo golpe contra las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo y violencia en el territorio”.
En el Magdalena, el crimen no tendrá dónde esconderse.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026
Nuestra Fuerza Pública, a través de la Operación Fénix 2, asestó un nuevo golpe contra las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo y violencia en el territorio.
En Fundación fueron capturadas siete personas… https://t.co/ZEMGpvUKKh
“En Fundación fueron capturadas siete personas vinculadas al GAO ACS y al GDCO Los Primos por extorsión y porte ilegal de armas, entre ellas alias Come Pan, señalado cabecilla dinamizador de homicidios, extorsiones y redes de microtráfico en el municipio”, dijo De La Espriella.
Concluyó: “También fueron incautadas tres armas de fuego, municiones y material utilizado para intimidar a la población. Mi instrucción a la Fuerza Pública es una sola: mantener la ofensiva sin tregua. Vamos por los cabecillas, por sus estructuras, por sus armas y por sus finanzas. A los criminales que todavía creen que pueden someter a los colombianos a través del miedo: los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia”.