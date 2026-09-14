Julián Bedoya respondió al llamado de atención del presidente De La Espriella luego de sus polémicas declaraciones: “Ofrezco sinceramente mis excusas”

El excongresista Julián Bedoya respondió al fuerte pronunciamiento del presidente Abelardo De La Espriella, quien cuestionó sus declaraciones sobre la relación entre el poder político y el Gobierno, y rechazó cualquier posibilidad de una alianza con él o con Renovación Liberal. Ante el cruce, Bedoya ofreció excusas y aseguró que sus palabras fueron susceptibles de una interpretación equivocada.

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La controversia comenzó después de que Bedoya afirmara que, a su juicio, todos los presidentes terminan gobernando de manera similar y que la diferencia está en quién resulta beneficiado o afectado por cada administración.

En ese contexto, defendió su posición de no hacer oposición y definirse como “de gobierno”, al considerar que la solución de los problemas estructurales del país requiere tener poder.

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Julián Bedoya. Foto: León Darío Peláez

Esas declaraciones provocaron una dura respuesta de De la Espriella. El mandatario aseguró que su Gobierno no establecerá alianzas políticas con Bedoya, Renovación Liberal ni con quienes, según dijo, pretendan convertir el Congreso en un espacio para negociar puestos y prebendas.

También ordenó a su gabinete mantener las relaciones con el Legislativo de manera pública y sin acuerdos a cambio de votos.

Tras el pronunciamiento presidencial, Bedoya decidió bajar el tono y aclarar el alcance de sus palabras. “Si mis palabras se prestaron para algún malentendido, ofrezco sinceramente mis excusas”, señaló.

El excongresista negó que detrás de sus declaraciones exista la intención de negociar cargos, cuotas o beneficios políticos. También precisó que actualmente no ocupa ninguna posición en el sector público y que sus intervenciones corresponden a su condición de ciudadano interesado en plantear las necesidades de las regiones.

Presidente Abelardo De La Espriella lanzó delicada alerta. Foto: Presidencia

Bedoya insistió en que su interés está particularmente concentrado en Antioquia y en aportar propuestas para atender las necesidades de los ciudadanos. También defendió el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso como una herramienta necesaria para alcanzar acuerdos.

La respuesta, sin embargo, no fue un simple pedido de disculpas. Bedoya aprovechó para marcar su propia posición frente al episodio y sostuvo que las diferencias políticas deben tramitarse con respeto, transparencia y disposición para encontrar soluciones.

“Más que las interpretaciones, lo que debe hablar son los hechos”, afirmó el excongresista, quien cerró su mensaje reivindicando el trabajo por las regiones y señalando que, por encima de las diferencias, debe estar el interés del país.