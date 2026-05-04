Exsenador Julián Bedoya: Consejo de Estado confirmó suspensión provisional de diploma que lo certificaba como abogado

La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional del acta de grado y del diploma que certificaba al exsenador Julián Bedoya como abogado de la Universidad de Medellín.

Esta decisión ya había sido adoptada por el alto tribunal desde marzo del año pasado, pero ahora se ratificó la medida cautelar por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la obtención de ese título profesional.

El proceso inició cuando la Universidad de Medellín solicitó la suspensión provisional tanto del diploma como del acta de grado, al considerar que existió una “violación de las disposiciones invocadas” en la reclamación que llegó mediante una demanda.

Este proceso contra Bedoya tomó forma en el año 2018, cuando solicitó un reingreso a la Universidad de Medellín, el cual fue aprobado por el entonces subsecretario general y secretario del consejo académico del centro universitario, pese a que, según se afirma, no tenía competencia para autorizarlo.

Video: Dejan en firme investigación contra Julián Bedoya, senador al que le “quitaron” el título por presunto fraude

Por eso se explicó que dicho reingreso careció de “validez”, porque no tenía ni la evaluación ni la autorización del consejo de la facultad, la instancia que debía pronunciarse al haber transcurrido más de cinco años desde el retiro del estudiante. Bedoya intentó volver a la universidad en 2011 y 2014, pero nunca formalizó la matrícula.

El fallo del Consejo de Estado también expuso que “el tercero presentó y aprobó 11 exámenes de suficiencia en tres jornadas distintas (octubre y noviembre de 2018 y enero de 2019), los cuales habrían sido evaluados por docentes que no pertenecían a las asignaturas correspondientes. Asimismo, se indicó que presentó el examen de suficiencia del componente procesal administrativo el mismo día que el de procesal civil general y especial, pese a que este último era prerrequisito del primero”.

Esas posibles irregularidades también fueron detectadas en los exámenes preparatorios, en una evaluación especial y en la aprobación de su trabajo de grado. Todas esas inconsistencias terminaron llegando al Consejo de Estado mediante una demanda interpuesta por la propia Universidad de Medellín.

El alto tribunal encontró serias inconsistencias e insuficiencias en el trabajo de grado presentado por Bedoya frente a los presupuestos académicos exigidos por la reglamentación interna de la universidad. Con base en ese análisis, la Sección Primera decidió ratificar la suspensión provisional del diploma y del acta que lo certificaban como abogado.