Benedetti se mantiene en MinInterior, pero piden investigarlo por arremetida contra Cristina Lombana

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme el nombramiento del ministro del Interior, Armando Benedetti, pero le compulsó copias a la Procuraduría para que lo investigue disciplinariamente por la arremetida que tuvo hace unos meses en contra de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana.

Este caso empezó cuando el ciudadano Fabio Cely Cely, en representación de la Corporación de Abogados General Francisco de Paula Santander, demandó el decreto que nombró a Armando Benedetti como Ministro del Interior. El recurso buscaba anular ese acto administrativo.

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La demanda argumentaba que Benedetti no cumplía los requisitos para ocupar ese alto cargo, teniendo en cuenta que “aceptó públicamente que es consumidor habitual de alcohol y estupefacientes”; de hecho, hasta destacaba que “en declaraciones a medios de comunicación, se ha notado en ‘avanzado estado de enajenación mental debido a su adicción”.

Sin embargo, para el Consejo de Estado, la demanda en contra del ministro Armando Benedetti expone presuntas vulneraciones de las normas contenidas en el Código General Disciplinario, pero no es apta para las causales detrás de una nulidad electoral.

Por eso, la Sección Quinta dejó en firme el acto que nombró a Armando Benedetti como ministro del Interior, pero le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue la arremetida que hace algunos meses protagonizó en contra de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo indicó: “Oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las averiguaciones que correspondan, respecto de supuestos señalamientos inapropiados por parte del señor Armando Alberto Benedetti Villaneda en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia”.

Lo particular es que desde el 11 de noviembre del año pasado, la Procuraduría investiga a Benedetti por el capítulo contra Lombana, pero casi seis meses después de ese anuncio, fuentes de la entidad le confirmaron a SEMANA que el proceso sigue en “recolección de pruebas”.

Esa magistrada es Cristina Lombana, a la que en noviembre de 2025, llamó “loca, demente y delincuente” en medios de comunicación de alta circulación nacional, después de que de su despacho salió una orden para allanar su mansión en Puerto Colombia, Atlántico, en medio de un operativo realizado por las investigaciones que en su momento llevaba la togada contra el alto funcionario del Gobierno Petro.

Lombana terminó investigada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por una queja que le radicó Benedetti denunciando supuesta extralimitación de sus funciones, mientras que por ese proceso la Sala de Instrucción la dejó por fuera de las cinco investigaciones que llevaba en contra del actual ministro del Interior. Todos esos procesos quedaron en el despacho del magistrado César Reyes.