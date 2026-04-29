Gustavo Petro cuestionó la rapidez de la justicia para suspender la orden que dio de trasladar $25 billones a Colpensiones

El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue dando pronunciamientos por el golpe que recibió una de las medidas que ordenó sobre su política del manejo de las pensiones en el país.

Se trata de la suspensión provisional que profirió el Consejo de Estado, sobre los efectos del decreto que expidió el Gobierno nacional para el traslado de $25 billones de los fondos privados de pensión a Colpensiones.

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En un mensaje que publicó el jefe de Estado en su cuenta personal de X, cuestionó la rapidez con la que el alto tribunal tomó la determinación sobre el decreto: “Mientras no quieren urgencia ni emergencia para disminuir el costo de la deuda de la Nación, ni para salvar gente humilde y trabajadora de los desastres climáticos; pero es superexpres la justicia, flash, para mantenerle y elevarle las utilidades a los banqueros y con dineros que no son de ellos, ni más ni menos que con los dineros de los trabajadores”.

En otro mensaje que publicó Gustavo Petro, aprovechó el fallo del Consejo de Estado para agitar su bandera de la polémica Asamblea Nacional Constituyente: “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”.

“Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo”, manifestó el mandatario colombiano.

Y finalmente, agregó: “La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Un primero de mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”.

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Dentro de los argumentos que expuso el Consejo de Estado para tomar la decisión de suspender el decreto de traslado de recursos a Colpensiones, radica que la medida del Gobierno nacional podría ir contra lo que había establecido la Ley 2381 de 2024, es decir, la reforma pensional que expidió el propio presidente Gustavo Petro con el artículo que permitió, de manera excepcional, que algunas personas cambiaran de los fondos privados al régimen público.