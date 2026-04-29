Abelardo de la Espriella le toma ventaja a Paloma Valencia y enfrentaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según encuesta de AtlasIntel

Abelardo de la Espriella sería el candidato que enfrentaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

El candidato de Defensores de la Patria aventaja por 8,7 puntos porcentuales a Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, en la disputa por ese segundo lugar.

Si las elecciones fueran hoy, según los resultados (en votos válidos), Iván Cepeda tendría el 38 por ciento de los votos. Luego están Abelardo de la Espriella (29,9 por ciento) y Paloma Valencia (21,2 por ciento).

Después figuran Sergio Fajardo (4,2 por ciento), Claudia López (1,9 por ciento), Roy Barreras (0,9 por ciento), Luis Gilberto Murillo (0,7 por ciento), Sondra Macollins (0,3 por ciento), Mauricio Lizcano (0,2 por ciento), Miguel Uribe Londoño (0,2 por ciento), Gustavo Matamoros (0,2 por ciento), Carlos Caicedo (0,1 por ciento), Santiago Botero (0,1 por ciento) y el voto en blanco (2 por ciento).

Escenarios de segunda vuelta

De acuerdo con la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo derrotarían a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, en los eventuales escenarios de segunda vuelta.

En el caso de que Iván Cepeda se enfrente con Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico tendría el 42 por ciento de los votos, y el candidato de Defensores de la Patria llegaría al 47,8 por ciento.

Por su parte, si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Paloma Valencia, el primero tendría el 40,6 por ciento de los votos, y la candidata del Centro Democrático llegaría al 49,1 por ciento.

En una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Fajardo, el primero tendría el 37,9 por ciento de los votos y Fajardo llegaría al 39,8 por ciento.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 25 y el 29 de abril, a través de la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). En total, fueron encuestadas 4.037 personas en todas las regiones de Colombia, conforme a la Ley 2494 de 2025. El margen de error es de 2 por ciento y el nivel de confianza es del 95 por ciento.

Según los resultados, el 50,3 por ciento de los encuestados rechaza a Iván Cepeda como posible presidente de Colombia y el 41,2 por ciento a Abelardo de la Espriella.

En la intención de voto de cara a la primera vuelta, programada para el próximo 31 de mayo, los datos reflejan que el voto femenino se concentra en Cepeda (32,5 por ciento) y De la Espriella (32,4 por ciento). En esa franja, Valencia llega al 23,3 por ciento.

Por regiones, Cepeda domina Bogotá y el Pacífico, mientras que De la Espriella gana en el Caribe. En el caso de la región central, Cepeda y De la Espriella están en empate técnico. Valencia domina la intención de voto en la Amazonía y la Orinoquía.

Según los datos, el 55,4 por ciento desaprueba la forma en que Petro está conduciendo el país y el 38,6 por ciento la aprueba.

Colombia viviría una segunda vuelta, el domingo 21 de junio, en caso de que ninguno de los aspirantes logre la mitad más uno de los votos el próximo 31 de mayo.

Esta es la encuesta con su respectiva ficha técnica: