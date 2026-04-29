Gustavo Petro reaccionó a la sanción que ratificó el CNE contra su campaña presidencial: “No aceptamos”

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la medida que se conoció este miércoles 29 de abril por parte del Consejo Nacional Electoral en contra de su campaña presidencial.

CNE ratificó la sanción contra la campaña de Gustavo Petro: Ricardo Roa y otros implicados no desvirtuaron las violaciones de topes por 5.300 millones

La decisión de ese organismo electoral fue ratificar la sanción, luego de identificar que existió una violación de topes por más de 5.000 millones de pesos.

“No aceptamos juicios administrativos anticonstitucionales y hechos por la oposición política y funcionarios sub judices”, expresó el jefe de Estado.

Sobre la decisión administrativa del CNE, esta se encaminó contra la campaña presidencial luego de resolver varios recursos de reposición que fueron estudiados y negados por los magistrados. Posteriormente, se acudió al llamado de conjueces que fueron recusados y, tras negar las recusaciones, se votó. Así las cosas, se impusieron las mayorías y decidieron este miércoles 29 de abril contra la campaña Petro Presidente. La votación final fue 6-2.

Frente a los detalles de la medida que quedó en firme, trascendió que, de acuerdo con la decisión inicial, el CNE sancionó a Ricardo Roa Barragán. También a Lucy Aydee Mogollón, en calidad de tesorera, y a María Lucy Soto Caro como auditora interna de la campaña en primera vuelta presidencial por 2.252 millones de pesos.

Pero ahí no paró la determinación, ya que se sancionó a los mismos directivos de la campaña por otros 627 millones de pesos para la segunda vuelta presidencial por financiación prohibida, y otros 596 millones de pesos por violación de topes electorales.

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Finalmente, se conoció un oficio que presentó al Consejo Nacional Electoral Andrea Camila Vargas de la Hoz, secretaria general y representante legal del Movimiento Político Colombia Humana: “Por medio de este escrito presento el desistimiento del recurso de reposición contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, radicado el 15 de diciembre de 2025, la renuncia a los términos procesales relacionados con la presente etapa procesal y con toda la actuación administrativa, al igual que la renuncia a los términos de notificación derivados de la consecuente firmeza del acto administrativo por el cual se sanciona administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; María Lucy Soto, auditora, y al movimiento político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica”.