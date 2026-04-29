Daniel Noboa denuncia incursión de “guerrilleros colombianos” en frontera de Ecuador y lanza grave acusación contra Gustavo Petro

A través de su cuenta de X, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hizo una grave denuncia sobre una supuesta operación ilegal que afectaría la seguridad del territorio ecuatoriano, señalando directamente a grupos armados subversivos colombianos, a los cuales relacionó con la administración del presidente Gustavo Petro, en momentos donde se mantienen las tensiones entre ambos países.

“Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro”, aseguró el mandatario ecuatoriano sin dar más detalles sobre sus declaraciones contra la administración del presidente de izquierda, con el cual tiene una gran rivalidad.

Noboa, posteriormente, aseguró que “cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población”, para finalmente enviar un nuevo mensaje contra el mandatario colombiano: “Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, cerró el mandatario ecuatoriano.

La respuesta del presidente Petro no tardó en llegar, y en menos de una hora desde el mensaje de Daniel Noboa, el mandatario colombiano publicó una corta pero contundente réplica hacia el líder ecuatoriano también en su cuenta de X. “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras“, señaló.

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