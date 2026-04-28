Gustavo Petro denunció que en Ecuador se estaría fraguando un “autoatentado” para culparlo: “Mañas de Uribe”

Este martes 28 de abril, el presidente Gustavo Petro sorprendió al poner sobre la mesa un supuesto plan de “autoatentado” en Ecuador, por el que buscarían culparlo, y mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Frente a esa afirmación, de la cual no ha entregado las pruebas que lo sustenten, indicó que la información debe ser revisada por las respectivas autoridades.

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“Ojo con esta información sobre un autoatentado de Ecuador para culparme. Todo es típico de mañas de Uribe”, expresó Gustavo Petro, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Además, conectó la supuesta información con la ola de atentados que sacudió al país, los cuales se registraron en los departamentos de Valle, Valle del Cauca y Nariño: “Si los explosivos que usa EMC de Marlon en el Cauca provienen del Ecuador, no es más sino una alianza de narcos tratando que sus amigos candidatos lleguen a gobernar”.

La postura del jefe de Estado se dio por una publicación que hizo Radio Nacional en sus redes sociales: “Desde Ecuador se estaría preparando plan para desestabilizar elecciones en Colombia. Según fuentes en Ecuador, el gobierno de ese país estaría preparando un plan para desestabilizar las elecciones en Colombia. Se habla de un autoatentado al presidente ecuatoriano para culpar al Gobierno colombiano”.

“Información conocida por este medio, a través de fuentes en Ecuador que pidieron el anonimato, advierte sobre un supuesto plan del Gobierno de Ecuador para desestabilizar las elecciones presidenciales en Colombia que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo”, expresó ese medio.

Y agregó: “Dentro de las acciones que se estarían planeando, las fuentes anónimas hablaron de un autoatentado contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa que tendría la intención de culpar de alguna manera al Gobierno colombiano. En las últimas horas, además, han comenzado a circular imágenes en las que el presidente Daniel Noboa aparece reunido con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Hasta el momento se desconocen los temas que se trataron en esta reunión. Sin embargo, las investigaciones se llevan a cabo”.

“Según estas versiones, se está investigando si en este encuentro se habría abordado un eventual plan con efectos en la relación bilateral entre Colombia y Ecuador. Y la posible adopción de medidas comerciales por parte de Ecuador, incluyendo un aumento de aranceles a productos colombianos. Las mismas fuentes indican que, en paralelo, se estaría evaluando un escenario de incidencia en el contexto político colombiano, en particular de cara a las elecciones presidenciales previstas para mayo. No obstante, hasta ahora no se conocen evidencias públicas que respalden estas afirmaciones”, subrayó Radio Nacional.

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Finalmente, expresó: “De confirmarse, los hechos tendrían un alto impacto en la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre ambos países y abrirían interrogantes sobre posibles injerencias en procesos internos”.