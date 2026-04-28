El beneficio del Gobierno Petro a alias Marlon, responsable de masacre de 20 personas en la vía Panamericana

El nombre de Iván Jacob Idrobo Arredondo es recordado en la Casa de Nariño no solo porque fue favorecido con una decisión del presidente Gustavo Petro, también porque es el responsable de la ola terrorista que suma más de 20 fallecidos en el departamento del Cauca, según las averiguaciones preliminares de las Fuerzas Militares.

En respuesta a un derecho de petición radicado por SEMANA, la Fiscalía confirmó que a este hombre le fue suspendida la orden de captura que tenía vigente por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz, dado que él actuaría como miembro representante de las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco, el sanguinario cerebro de esta organización criminal.

De acuerdo con los documentos oficiales, el beneficio se le venció cuando el Gobierno Petro detectó que no estaba comprometido con la política de la paz. Desde el 22 de abril de 2023, las autoridades pueden detener a este hombre que, al parecer, multiplicó su poder delincuencial mientras participaba en las negociaciones con el Ejecutivo, según versiones recogidas por esta revista con fuentes de las Fuerzas Militares.

Fuerzas Militares confirmaron 26 acciones terroristas de las disidencias de las Farc en las últimas 48 horas en Cauca y Valle

La persecución contra Marlon

Este disidente de las Farc, alias Marlon, es buscado por cielo y tierra por las Fuerzas Militares. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos a cambio de información que permita su detención y lo calificó como uno de los hombres más buscados de las disidencias de las Farc.

En una imagen difundida por el alto funcionario, se contó que es sindicado de los delitos de terrorismo, reclutamiento forzado de menores de edad, secuestro, narcotráfico, homicidio y extorsión. Con estos crímenes, logró ubicarse como el cabecilla principal del frente Jaime Martínez, que aterroriza a los habitantes de Cauca y Valle del Cauca.

Recientemente, se le atribuyó el atentado terrorista que dejó 20 fallecidos en las carreteras del suroccidente colombiano: “Se busca a alias Marlon, máximo responsable de la masacre contra mujeres, niños, ancianos y personas inocentes en el atentado terrorista ocurrido en la vía Panamericana, a la altura del túnel, en Cajibío, Cauca, el 25 de abril de 2026”, dijo el ministro en su cuenta de X.

El poder en las disidencias

En un documento reservado de las Fuerzas Militares al que accedió SEMANA se documentó el poder de alias Marlon, quien estaría sometido a las decisiones de alias Iván Mordisco, el jefe de la estructura criminal, y de alias el Viejo, integrante del Estado Mayor. A su vez, él dirige a varios hombres y mujeres en el suroccidente del país.

Este guerrillero tiene bajo su coordinación las estructuras Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Jhonier Toro, Carlos Patiño, Franco Benavidez, Manuel Cepeda Vargas, Urías Rondón, Alán Rodríguez, Andrés Patiño y Fredy Gutiérrez. Estos grupos no solo tienen el control de las drogas ilícitas, también de la minería ilegal y el contrabando.

Frente a su alto nivel de peligrosidad, el ministro de Defensa agregó: “Unámonos en un rechazo contundente contra estos terroristas, quienes representan una amenaza para la democracia y el país”.