Consejo de ministros pasó a segundo plano y muchos estuvieron pendientes de la entrevista de Angie Rodríguez con SEMANA

Angie Rodríguez volvió a ser protagonista del consejo de ministros del presidente Gustavo Petro, pero ya no como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sino como entrevista en SEMANA.

Cuando estaba al frente del Dapre ella liderada el consejo de ministros, daba la palabra, intervenía antes del presidente Petro y todos los funcionarios estaban atentos a sus indicaciones.

Semanas después, estando ya como gerente del Fondo de Adaptación, Rodríguez volvió a llevar la batuta de la reunión de alto nivel del Ejecutivo, pero por ser entrevistada y dar sus explosivas declaraciones.

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A las 7:30 de la noche empezó el consejo de ministros de Gustavo Petro. Nohra Mondragón, directora del Dapre, y quien según Angie Rodríguez obedece todas las ordenes de Juliana Guerrero, abrió la sesión dando la bienvenida a los asistentes y contando que “se habría sobre temas de interés general y las relaciones con Ecuador”.

Enseguida le dio la palabra al presidente Petro quien empezó su intervención hablando de la problemática en la frontera con Ecuador. Treinta minutos después, es decir a las 8:00 de la noche, Angie Rodríguez empezaba a dar su explosiva declaración donde habló de una presunta red criminal en el Gobierno Petro para sacarla del Ejecutivo.

Angie Rodríguez en entrevista con Yesid Lancheros. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

De inmediato los asistentes al consejo de ministros tomaron sus celulares para seguir las declaraciones de Rodríguez y Petro, aunque siguió con su intervención, pasó a segundo plano porque todos estaban interesados en conocer qué decía quien fue la mano derecha del mandatario.

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Aunque intentaron hacerlo disimuladamente, la realidad es que todos revisaban sus celulares y pidieron a sus equipos de comunicaciones que los tuvieron informados en tiempo real sobre lo que decía Rodríguez.

Se desconoce si el interés de cada uno de los asistentes era conocer a fondo lo que decía o si resultaba mencionado en lo que iba relatando la funcionaria del Gobierno Petro.

El equipo de comunicaciones hizo lo propio y siguió en detalle la entrevista de Angie Rodríguez con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, para, seguramente, entregarle posteriormente un informe detallado al mandatario.

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No obstante, Petro fue informado de inmediato sobre la entrevista, pero no hizo referencia alguna durante el consejo de ministros.

“Qué locura”, dijeron algunos de los asistentes y otros se mostraron sorprendidos por los señalamientos de Rodríguez.

Aunque el consejo se adelantó sin problema alguno, la realidad es que le prestaron más atención a la entrevista que al balance que cada una de las carteras entregaba sobre los temas planteados por Petro.

En todo caso la explosiva entrevista de Rodríguez seguramente será analizada por Petro y posiblemente hará un pronunciamiento sobre todo lo que ella dijo.