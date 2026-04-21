Angie Rodríguez revela el nombre de poderoso funcionario del Gobierno Petro tras el saqueo a la vivienda de sus padres: “Era el único que sabía la ubicación”

Un episodio que marcó la salida de Angie Rodríguez de la dirección del Dapre en el gobierno de Gustavo Petro ocurrió cuando un grupo de hombres encapuchados ingresaron hasta el interior de la vivienda de sus padres, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2025 a las 2 de la madrugada y llenaron de pánico a la entonces mano derecha del jefe de Estado. Sus familiares no estaban en el predio, pero las cámaras de seguridad captaron lo ocurrido.

Este martes, 21 de abril, la hoy gerente del Fondo Adaptación habló con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, y se refirió al tema y entregó nuevas pistas sobre quién estaría detrás de este hecho que la llevó, en su momento, a sacar a su hijo, menor de edad, de Colombia.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lanchero Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Tengo mis dudas frente al proceder de la Dirección Nacional de Inteligencia porque sé de la cercanía que tiene el señor Raúl Moreno, jefe de despacho de la Casa de Nariño, con la DNI. No propiamente con el director sino con los funcionarios que hay allí”, dijo.

Rodríguez informó que lo ocurrido en la casa de sus padres “no es algo aislado. Estoy segura que detrás de esto está esta red de 20 personas que han estado detrás de mí en la Casa de Nariño”.

Angie Rodríguez, directora del Dapre Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Suministrado a Semana

Y agregó: “No descarto el nombre de funcionarios de este Gobierno que me hayan hecho lo que me hicieron en la casa de mis papás porque no fue un hurto. No se robaron nada. Querían amedrantarme para que me quedara callada. Y lo hicieron utilizando lo que yo más quiero en la vida, mi amor hacia Dios porque me rompieron la Biblia. Eso no lo había dicho y, además, todos los temas simbólicos que hubo alrededor de mi hijo: rompieron una foto del mosaico, se robaron su registro civil, su alcancía”.

Dijo que las personas detrás de los hechos “eran muy cercanas a mí y saben cuáles son los puntos débiles que uno puede tener como ser humano. Soy cristiana protestante. Amo a Dios, leo la Biblia y ver que el principal simbolo de mi creencia fue destruido, me llevó a considerar que este no un hecho aislado”.

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció que la casa de sus padres fue vandalizada. Reveló los videos en los que se confirma lo ocurrido. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Y a renglón seguido destacó: “voy a manifestarlo públicamente, la única persona, el único alto funcionario del Gobierno que sabía dónde vivían mis papás es el jefe de despacho presidencial, el señor Raúl Moreno”.

El periodista Yesid Lancheros le insistió en que si ella tenía confianza en la Dirección Nacional de Inteligencia y ella respondió: “No tengo confianza ni en mi sombra. Esta gente le pagó a mi círculo cercano para que vendieran información mía. El tema era: o presa o muerta. Ese era el legado que ellos tenían”.

Destacó que, tras la investigación, las autoridades le precisaron que los hombres que entraron hasta la vivienda donde vivían sus padres, tenían un entrentamiento militar y conocimiento de inteligencia.

“Esa denuncia sobre lo que pasó en la vivienda está como en una unidad de hurto. Eso no debería ser porque a mi no me robaron, me estaban amedrantando y me estaban enviando un mensaje directo”.