Así violentaron la vivienda de los padres de la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez: SEMANA muestra los videos de la residencia en Bogotá

Las cámaras de seguridad de la cuadra donde está ubicada la residencia de los padres de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, confirmaron que fue violentada por cinco hombres, que aprovecharon la soledad del sector para ingresar, tal como lo denunció la propia funcionaria. Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2025 a las 2:00 de la madrugada.

SEMANA tiene los videos en los que se evidencia el ingreso y la salida de las personas desconocidas que cubrieron sus rostros en medio del hecho. Además, la fotografía de cómo quedó el interior de la vivienda donde residió la funcionaria que dejará la dirección del Dapre.

Este es el momento exacto en el que hombres extraños salen de la vivienda de Angie Rodríguez en Bogotá tras violentar su residencia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dPWGfStUR5 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025

En una de las imágenes se observa a tres personas, algunos con ruanas y portando ropa oscura. Uno de ellos, a través de una cuerda, sube hasta el techo de la vivienda, en el tercer piso de la estructura. Allí ingresa al interior del predio. Los otros dos vigilan y uno más, con su rostro cubierto con una camiseta blanca, le lanza una bolsa de tela grande.

Así quedó la vivienda de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, tras ser vandalizada. | Foto: Cortesía.

En otro video, ya con la puerta de la vivienda de Rodríguez abierta, salieron como si nada hubiera ocurrido. Ahí se observa a cuatro hombres desfilar por la cuadra, algunos de ellos con tapabocas.

No se robaron ninguna pertenencia, reportó Angie Rodríguez, quien mostró una fotografía que evidencia cómo quedó el interior de la vivienda. Se observa decenas de libros y documentos regados, libretas, bolsas, como si quisieran alguna información en particular.

Rodríguez, en un comunicado de prensa, denunció que fue víctima de intimidación y “un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y la mía”.

Este es el momento en el que hombres sin identificar ingresaron a la vivienda de la saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, en Bogotá. “Violentaron mi casa”, denunció. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VKHEIJ4cw7 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025

Confirmó que fueron cinco hombres vestidos de civil los que ingresaron a la vivienda donde viven sus papás, ubicada en Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe.

“La casa familiar permanecía sola. Ingresaron por la fachada, como se evidencia en los videos aportados por cámaras de seguridad. Se mantuvieron dentro de la casa hasta las 3:17 de la madrugada”, explicó.

Reportó que puso los videos en manos de expertos en seguridad y le reportaron que no se trataría de un hecho organizado por delincuencia común y, al parecer, “tendría inteligencia”.

“Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, portar elementos que impiden su identificación visual y dactilar y la forma de acceder, solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, precisó.

Informó que estos cinco hombres conocían que sus pertenencias no estaban en la vivienda donde hoy reside, sino en la casa de sus padres. Por eso, llegaron hasta allí y la violentaron.

Angie Rodríguez se había convertido en la mano derecha del presidente Petro. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Durante la hora y doce minutos que estuvieron atentando contra mi casa no se llevaron ningun objeto, solo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de montajes de los que sí he sido víctimas”, dijo. No descarta que estén buscando documentos o elementos relacionados con la gerencia que adelantó al Fondo de Adaptación en el gobierno de Gustavo Petro.

Hubo daños de chapas, puertas, ventanas, muebles y elementos personales.

“La casa internamente quedó destruida”, detalló.

“Hubo un hecho que me preocupa: Lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre, las rompieron y se llevaron su contenido. Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo. Hoy, lo que más me duele como mamá, es verme obligada a sacarlo en los próximos días de Colombia”, anunció.

Lo ocurrido está en manos de la Sijín de la Policía y la denuncia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.

“Pido a las autoridades, a la Fiscalía que este hecho se esclarezca lo más pronto posible y se determine si se configuró, presuntamente, el delito de concierto para delinquir en mi contra. Tengo conocimiento de que, presuntamente, se reunieron personas para sacarme de la presidencia”, destacó.