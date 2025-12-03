“Me destruyeron la casa de mis padres”: Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre, contó cómo violentaron su vivienda en Bogotá

La directora saliente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, le mostrará al país a las 8:00 de la mañana de este miércoles cómo la vivienda de sus padres, ubicada en la localidad de Rafael Uribe, en Bogotá, fue violentada.

SEMANA reveló en la noche de este martes que los hechos ocurrieron hace 10 días. De lo sucedido quedaron unos videos de unas cámaras de seguridad del sector que ya tienen en su poder las autoridades.

Los padres de Rodríguez no permanecían en la residencia porque ella los tiene viviendo a su lado en otro sector de Bogotá por razones de seguridad, según le contó Rodríguez a sus más cercanos colaboradores.

Angie Rodríguez. Directora del DAPRE. Bogotá Octubre 8 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

“Me destruyeron la casa de mis padres”, le confirmó Angie Rodríguez a SEMANA cuando se le preguntó por lo ocurrido en su vivienda.

Recorrieron la casa, incluidos los cuartos, revolcaron algunas de las pertenencias que aún permanecían allí de la directora, pero, extrañamente, no se robaron nada.

A la joven politóloga de 33 años se le escuchó preocupada cuando habló con algunos medios, angustiada por la seguridad de ella, su hijo y sus demás familiares. Y ahora mucho más cuando quedará por fuera del Dapre.

El círculo más cercano a la alta funcionaria no descarta que quienes violentaron su vivienda buscaban algún documento sensible del Gobierno. O, posiblemente, quisieron enviarle un mensaje a la profesional.

Al fin y al cabo, hasta esta semana, Angie Rodríguez se convirtió en la mujer más cercana al presidente Gustavo Petro y algunas de sus decisiones generaron roncha entre algunos sectores políticos.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, en el consejo de ministros con su jefe, Gustavo Petro | Foto: Presidencia de la República

De hecho, una de las razones por las cuales Gustavo Petro le pidió su renuncia es porque ella tardó casi dos meses en publicar la hoja de vida de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Ella no tiene confianza en Mahecha, con quien ya laboró cuando llegó al Dapre y se lo hizo saber al presidente. No obstante, la puja interna la ganó este exconcejal de Ibagué, quien fue director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 2004 y 2009 y fue viceministro de salud en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo.

El presidente, Gustavo Petro, caminando por las calles de Nueva York (Estados Unidos), el 22 de septiembre de 2025. Lo acompañó Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), además de su esquema de seguridad | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

Angie Rodríguez pedirá a las autoridades y a la Fiscalía que investiguen lo ocurrido en su vivienda porque teme por su vida después de que salga del cargo.

Mientras tanto, al interior del Gobierno no hay mayor certeza sobre las razones de su salida.