“Echatón” en el Dapre: varios funcionarios de la entidad fueron declarados insubsistentes justo antes de Ley de Garantías

Al menos 8 colaboradores de esa cartera confirmaron sus despidos, entre esos, Hasbleidy Fajardo, prima de la exdirectora Angie Rodríguez. Otros de sus asesores también salieron.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 2:22 a. m.
Nhora Mondragón
Nhora Mondragón Foto: Alcaldía de Cali

A pocos días de que comience la Ley de Garantías, se empezaron a mover los despidos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. SEMANA conoció que al menos ocho funcionarios habrían sido declarados insubsistentes en la tarde de hoy.

Nhora Mondragón, nueva directora del Dapre y exdirectora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del MinInterior.
Nhora Mondragón, nueva directora del Dapre y exdirectora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del MinInterior. Foto: Foto: Ministerio del Interior

Según conoció esta revista, en el Dapre estaría “purgando” de sus cargos a los funcionarios que fueron asesores y cercanos de la anterior directora Angie Rodríguez, quien, a su vez, fue la mano derecha y principal defensora del presidente Petro.

Hay que recordar que Rodríguez salió de esa cartera asegurando que había un “complot” en su contra para sacarla y para minar su imagen de cara al primer mandatario.

Este es el nombramiento que firmó Angie Rodríguez para vincular a su prima al Dapre. Foto: N

Entre las personas que habrían salido de su cargo, está la actual jefe de Talento Humano de la entidad, quien llevaba 25 años de servicio y quien estaba próxima a pensionarse.

Sobre ese despido, fuentes de la entidad aseguraron que ella misma (la jefe de talento humano) habría implementado el procedimiento de retirar de la entidad al personal que ya hubiera cumplido con los requisitos para pensión. “Las personas que cumplían la edad, ella pedía la pensión y las sacaban”.

De otro lado, se confirmó que Hasbleidy Fajardo, prima de la exdirectora Rodríguez y quien había sido nombrada en el rango de asesor grado 5, también fue despedida del Dapre.

