El Consejo de Estado suspendió la polémica resolución del DAPRE para contratar durante los fines de semana hasta el fin del Gobierno Petro

El Consejo de Estado avaló la medida cautelar de urgencia que pedía suspender la polémica resolución emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que permitía continuar los procesos de contratación durante los fines de semana hasta el fin del Gobierno Petro, es decir, hasta el próximo 7 de agosto.

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En la resolución se habían declarado hábiles los sábados, domingos y festivos entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2026 para continuar con los trámites precontractuales, contractuales y actuaciones administrativas en todos los procesos de selección. Es decir, estos días contaban como días hábiles.

La resolución establecía que los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio, así como el 1 y 2 de agosto eran días aptos para realizar los trámites mencionados anteriormente.

La demanda fue presentada por el abogado y recién nombrado director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Germán Calderón España, que consideró que la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026 vulneraba el derecho al descanso de los servidores públicos al declarar como hábiles varios fines de semana y el festivo del 20 de julio para adelantar trámites administrativos, presupuestales y de contratación.

Con ponencia del magistrado William Barrera Muñoz se manifestó la necesidad de avalar la medida cautelar puesto que existe la probabilidad que la mencionada resolución produzca todos sus efectos antes de que existiera un pronunciamiento judicial, lo que habría dejado sin utilidad la eventual suspensión o una futura sentencia.

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