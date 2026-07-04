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Empalme de Abelardo De La Espriella con Gustavo Petro: a poner la lupa sobre millonarios fondos del Dapre

Auditorías internas del Dapre dan luces sobre los escándalos: hay advertencias de aparentes sobrecostos y presuntas irregularidades en la ejecución de contratos.

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Redacción Confidenciales
4 de julio de 2026 a las 12:13 a. m.
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Foto: AFP / SEMANA

Fuentes del Gobierno Petro le revelaron a SEMANA que la administración de Abelardo De La Espriella, interesada en descubrir hechos de supuesta corrupción ocurridos en los últimos cuatro años, debe poner la lupa sobre los movimientos financieros y contractuales que se realizaron en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
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Específicamente, se planteó estudiar en detalle los flujos de dinero en el Fondo Colombia en Paz, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, que aparentemente habrían sido convertidos en piñatas. Auditorías internas del Dapre dan luces sobre los escándalos: hay advertencias de aparentes sobrecostos y presuntas irregularidades en la ejecución de contratos.