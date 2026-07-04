Empalme de Abelardo De La Espriella con Gustavo Petro: a poner la lupa sobre millonarios fondos del Dapre

Fuentes del Gobierno Petro le revelaron a SEMANA que la administración de Abelardo De La Espriella, interesada en descubrir hechos de supuesta corrupción ocurridos en los últimos cuatro años, debe poner la lupa sobre los movimientos financieros y contractuales que se realizaron en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Crece la tensión en el empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella: “Trabajo bastante deficiente”

Específicamente, se planteó estudiar en detalle los flujos de dinero en el Fondo Colombia en Paz, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, que aparentemente habrían sido convertidos en piñatas. Auditorías internas del Dapre dan luces sobre los escándalos: hay advertencias de aparentes sobrecostos y presuntas irregularidades en la ejecución de contratos.