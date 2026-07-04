Empalme de Abelardo De La Espriella con Gustavo Petro: a poner la lupa sobre millonarios fondos del Dapre

Fuentes del Gobierno Petro le revelaron a SEMANA que la administración de Abelardo De La Espriella, interesada en descubrir hechos de supuesta corrupción ocurridos en los últimos cuatro años, debe poner la lupa sobre los movimientos financieros y contractuales que se realizaron en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Específicamente, se planteó estudiar en detalle los flujos de dinero en el Fondo Colombia en Paz, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, que aparentemente habrían sido convertidos en piñatas. Auditorías internas del Dapre dan luces sobre los escándalos: hay advertencias de aparentes sobrecostos y presuntas irregularidades en la ejecución de contratos.