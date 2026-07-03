Crece la tensión en el empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella: “Trabajo bastante deficiente”

Se siguen conociendo detalles de la sesión del comité de empalme que se llevó a cabo este viernes 3 de julio, en la Casa de Nariño, entre los equipos de trabajo del Gobierno saliente de Gustavo Petro y del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Al término del encuentro, se conoció una fuerte declaración del ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador del Gobierno Petro, quien lanzó varios cuestionamientos a las alertas expuestas durante el empalme por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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“Al final de esta reunión se presentaron por parte del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, seis inquietudes que para él son importantes en el proceso de empalme. Presentó los titulares de sus preocupaciones con algunas afirmaciones que consideramos no eran lo suficientemente sustentadas y adecuadas”, afirmó Ávila en una rueda de prensa.

Y añadió: “Manifestamos que evidentemente no era este un buen camino para avanzar en el empalme. Creemos que este proceso hay que hacerlo con mucha seriedad y responsabilidad. Entendemos, como lo ha manifestado recientemente el doctor Restrepo, que sus fuentes de información son principalmente los medios de comunicación; es decir, nos está transmitiendo inquietudes que conoció por los medios de comunicación y que habían sido trabajadas durante un largo periodo en la sistematización de la información por parte de sus equipos de trabajo”.

“Lo que observamos, en primer lugar, es que la fuente de información no pueden ser los medios de comunicación; la fuente debe ser oficial. En segundo lugar, apreciamos, en los temas que mencionó, que el nivel de información que ha acumulado su equipo de trabajo es bastante deficiente. Creemos que el trabajo que han realizado en meses pasados no es un buen trabajo: es altamente parcial, por un lado, y, por otro, no cuenta con la actualización de la información institucional”, concluyó en su intervención.

La primera reunión del comité de empalme se realizó en la Casa de Nariño. Foto: Colprensa

Sin embargo, las inquietudes del Gobierno entrante de De La Espriella han sido expuestas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo: “Es indispensable acceder a todos los temas de la gestión pública, con absoluta claridad, porque hay que garantizarle la verdad a este proceso para poder gobernar con eficiencia y en beneficio de los colombianos”.

Insistió: “He manifestado que el empalme que empieza el día de hoy no es un tema solamente protocolario; es un ejercicio de verificación de realidades, pero también de riesgos. He pedido garantizar la transparencia en este proceso de transición, así como la necesidad de prudencia y austeridad de cara a la realidad colombiana”.

Por último, expresó: “He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer al Estado. He puesto de presente las inquietudes sobre contratos millonarios de largo plazo, contrataciones aceleradas, cambios estructurales en entidades y nombramientos de última hora”.

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Se espera que el próximo martes se lleve a cabo una nueva sesión del proceso de empalme, en una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño.