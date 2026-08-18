“En medio de una tragedia no puede haber espacio para la corrupción”: contralor electo Jorge Laverde

El contralor electo Jorge Laverde habló frente a los funcionarios de la Contraloría General en medio de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.

Contraloría conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción: se realizará una jornada académica

Previamente, su antecesor, Carlos Hernán Rodríguez. Laverde aseguró que se enfocará en varios puntos, entre los que se centrará en la prevención.

Además, se refirió a su papel en medio de la tragedia por el terremoto. “En medio de una tragedia no puede haber espacio para la corrupción. No seré indiferente ante la incertidumbre que enfrentan esas familias”, aseguró el contralor entrante.

El contralor electo, Jorge Laverde, dijo que hará vigilancia especializada sobre los recursos destinados a afrontar el terremoto. “No puede haber espacio para la corrupción”, afirmó. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VmNuJNw7yL — Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2026

Laverde dijo que trabajará en cinco frentes.

“No llego a empezar de cero. Recibo una institución con historia, con servidores comprometidos y con capacidades que debemos fortalecer. Sobre esa base construiré, bajo un principio irrenunciable: Cero Impunidad Fiscal. Concentraré mi gestión en cinco transformaciones”, afirmó Laverde.

El primero es que no quiere que la Contraloría actúe cuando el daño sea irreversible, por lo que se enfocará en la prevención. “Un diagnóstico tardío, por riguroso que sea, no devuelve los recursos ni resuelve las necesidades de la gente. Quiero una Contraloría que se anticipe, advierta y actúe con datos oportunos y alertas tempranas, dentro del marco constitucional, sin coadministrar ni sustituir al ordenador del gasto: prevenir es advertir a tiempo, no gobernar por sustitución”, afirmó el contralor.

La segunda es que se apoyará en inteligencia artificial para que se examine la contratación pública y se detecten esquemas oportunamente. Luego de eso, que se pueda recuperar para saber qué ocurrió con esos recursos. “El éxito no se medirá por expedientes abiertos, sino por pérdidas prevenidas y recursos recuperados para la gente”, afirmó.

DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 18 agosto 2026 Jorge Laverde Vargas nuevo Contralor General de la República Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El contralor entrante también dijo que quiere llevar la entidad a las regiones especialmente a los municipios más pobres y vulnerables.

“Desde el primer día asumo compromisos concretos, porque las palabras solo valen si se traducen en hechos. Vigilancia especializada sobre cada peso destinado a la reconstrucción por el terremoto, porque en medio de una tragedia no puede existir espacio para la corrupción”, aseguró el contralor entrante.

“La recuperación de nuestras sedes regionales afectadas y condiciones dignas para los servidores que allí cumplen su deber, porque el talento humano es el principal activo de esta institución”, agregó.