Contraloría conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción: se realizará una jornada académica

El próximo martes la Contraloría General de la República conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el cual se rememora el 18 de agosto, una fecha establecida mediante la Ley 668 de 2001, en honor a la memoria y lucha de Luis Carlos Galán Sarmiento contra este flagelo.

Jorge Laverde, nuevo contralor general, promete una lucha frontal contra la corrupción. Esta es su estrategia

En el evento del próximo martes, el órgano de control liderará una jornada de reflexión sobre la lucha contra la corrupción, en medio de una agenda académica en la que también participará la Procuraduría General. Gregorio Eljach, jefe del Ministerio Público, intervendrá como orador principal.

En el encuentro, que tendrá lugar en la universidad Externado de Colombia, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del día, participará el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, quien saldrá el cargo en los próximos días, y el contralor electo, Jorge Eliécer Laverde.

La Contraloría y la Procuraduría han venido desplegando labores conjuntas en diversos frentes, como el que se desarrolló durante las pasadas elecciones a través de la Paz Electoral, la estrategia comunicacional para proteger las elecciones, las instituciones y la democracia.