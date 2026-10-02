El mensaje con el que Iván Duque le dio la bienvenida a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen

El expresidente Iván Duque le envió un mensaje a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, después de que ella publicara una foto de ambos y agradeciera la reunión que sostuvieron.
Según dijo la funcionaria, hablaron de las posibles áreas de cooperación entre los dos países y sobre cómo se puede seguir trabajando para aportar y beneficiarse mutuamente.
“Israel y Colombia, siempre unidos”, dijo en su cuenta de X.
Ante esto, el exmandatario no dudó en responder y le dio la bienvenida a Colombia. “Le deseo muchos éxitos en su labor diplomática en nuestro país”, comentó.
“Por décadas, Colombia e Israel han construido una relación histórica de amistad y cooperación que debemos seguir fortaleciendo, especialmente en seguridad, innovación, tecnología y desarrollo”, añadió.
Bienvenida embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen (@VivianAisen). Le deseo muchos éxitos en su labor diplomática en nuestro país.— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 2, 2026
Por décadas, Colombia e Israel han construido una relación histórica de amistad y cooperación que debemos seguir fortaleciendo,… https://t.co/dRNL86rjMx