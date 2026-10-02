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El mensaje con el que Iván Duque le dio la bienvenida a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen

El exjefe de Estado se reunió con la funcionaria, quien agradeció el encuentro.

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Redacción Confidenciales
2 de octubre de 2026 a las 11:36 a. m.
Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, y el expresidente Iván Duque.
Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, y el expresidente Iván Duque. Foto: @VivianAisen

El expresidente Iván Duque le envió un mensaje a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, después de que ella publicara una foto de ambos y agradeciera la reunión que sostuvieron.

Según dijo la funcionaria, hablaron de las posibles áreas de cooperación entre los dos países y sobre cómo se puede seguir trabajando para aportar y beneficiarse mutuamente.

“Israel y Colombia, siempre unidos”, dijo en su cuenta de X.

Ante esto, el exmandatario no dudó en responder y le dio la bienvenida a Colombia. “Le deseo muchos éxitos en su labor diplomática en nuestro país”, comentó.

“Por décadas, Colombia e Israel han construido una relación histórica de amistad y cooperación que debemos seguir fortaleciendo, especialmente en seguridad, innovación, tecnología y desarrollo”, añadió.