Expresidente Iván Duque propone ampliar la base tributaria. Esto dijo

El expresidente Iván Duque asegura que la situación fiscal que heredó Abelardo De La Espriella es “macabra”. Así define el resultado del papel que en la economía cumplió Gustavo Petro.

El exmandatario sostuvo, en una conversación con Gustavo Gómez en Caracol Radio, que a este gobierno le tocará tomar decisiones difíciles para corregir las finanzas públicas, entre ellas reducir el gasto y ampliar la base de contribuyentes.

“Entonces, yo creo —y eso me lleva al fondo de la pregunta—, ¿cuál es el reto grande ahora, por ejemplo, en materia fiscal? Y es: dejemos a un lado los personajes políticos y hablemos de la necesidad del país. ¿A usted le parece que un país con las necesidades sociales que tiene Colombia puede darse el lujo de que solamente el 5 % de la población pague impuesto de renta? No, si nos vamos a reventar; es que es imposible", dijo.

Para aliviar esa situación, el exmandatario lanzó una propuesta que genera debate. “Entonces, toca —y hablemos de las pensiones— toca ampliar esa base de manera gradual, progresiva, pero toca ampliarla. Y lo otro también tiene que ver con los regímenes de IVA en Colombia: uno no puede seguir teniendo un régimen donde hay exentos y excluidos, donde hay por lo menos beneficios que superan los 40 o 50 billones. Porque todo siempre se simplifica: “Ah, es que le van a poner impuesto a esto o a lo otro”. Y en realidad, nosotros probamos que se puede hacer una devolución del IVA a los sectores más vulnerables".

“Yo creo que hay que poner el patriotismo frente a las necesidades del país. Más allá de la coyuntura, los sectores —llámelos de izquierda, de derecha, de centro, independientes, todos— deberíamos entender que acá se requiere un pacto fiscal. Así como en su momento el pacto de La Moncloa en España tenía un componente fiscal, al menos en eso pongámonos de acuerdo: para tener el Estado social de derecho que nos dice nuestra Constitución que debemos tener, deberíamos asumir el reto de que tenemos que ampliar la base tributaria. Todas las fuerzas. Claro que hay que recortar gasto, claro que hay que ser más eficiente. Pero un 5 % de la población pagando impuesto de renta —y lo peor es que de ese 5 % son 2.000 empresas las que representan más del 60 % del recaudo de renta—, no es viable que nosotros sigamos teniendo la piedra angular del sistema fiscal en esos elementos”, concluyó.

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