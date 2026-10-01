Habla la representante del Pacto Histórico que le jaló la chaqueta a Daniel Briceño en el Congreso: “Ofrezco mis disculpas”

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Verónica Estrada, se refirió al episodio en la Cámara de Representantes en el que, en medio de una tensión política, le jaló la chaqueta a su colega, el representante por el Centro Democrático, Daniel Briceño.

Las imágenes fueron captadas y divulgadas a través de las redes sociales y evidenciaron la inconformidad de Estrada.

Entrevista con Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático Foto: Paula López

“Frente a lo ocurrido hoy con el representante Daniel Briceño, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”, dijo la parlamentaria antioqueña.

Y añadió: “Tenemos diferencias políticas profundas y seguramente seguiremos dando debates fuertes desde orillas distintas. Eso hace parte de la democracia. También hace parte de ella saber cuándo bajar el tono, reconocer lo que corresponde y seguir adelante con respeto”.

Ante esto, Daniel Briceño respondió: “Respetada representante: Acepto las disculpas. El país espera que, en medio de las diferencias políticas, demos las discusiones y encontremos las soluciones a los problemas de la gente. En mí encontrarán siempre un contradictor que buscará debates de fondo. Bendiciones”.

Briceño también se refirió al episodio desde el primer momento. Tan pronto el país conoció las imágenes en las que la política de izquierda se le acercaba, lo presionaba y le jalaba la chaqueta, él habló del tema a través de sus redes sociales.

“Nunca voy a caer en las provocaciones. Entiendo que muchos, dentro y fuera del recinto, buscan obtener réditos provocándome. Sin embargo, muchos colombianos votaron por mí para representarlos y trabajar. Pueden seguir mencionándome todos los días, inventando y atacándome, pero mi posición en el Congreso es dar debates, llevar iniciativas y no enredarme en este tipo de cosas. Gracias a todos los que me han escrito. Dios los bendiga”, afirmó el joven político en sus redes sociales.

El episodio generó múltiples reacciones, entre ellas, la del representante por el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta. “Esta grabación demuestra violencia de una representante del Pacto Histórico con Daniel Briceño. Mi solidaridad con Daniel. Esa actitud debe tener una consecuencia disciplinaria”, dijo.

Se desconoce si la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes adelantará alguna investigación contra la parlamentaria del Pacto Histórico o si lo ocurrido terminará con las disculpas que ella ofreció y su aceptación por parte de Daniel Briceño.

Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada. Foto: Luz Verónica Estrada

Verónica Estrada es una voz crítica del Gobierno de Abelardo De La Espriella desde el Congreso. El pasado 19 de junio, cuando la camioneta en la que se movilizaba por el municipio de Urrao, Antioquia, recibió un impacto de arma de fuego.

“Fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo junto a los integrantes de mi esquema de seguridad”.

“Durante el trayecto terrestre, el automotor recibió un disparo, situación que ya fue reportada formalmente a los organismos competentes para el inicio de las indagaciones. Por fortuna, mi equipo de trabajo y yo nos encontramos ilesos”, manifestó Estrada.