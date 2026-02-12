Mauricio Matri, candidato al Congreso del Centro Democrático, denuncia ataque en Santander

Mauricio Matri denunció ante la Fiscalía un ataque que sufrió este 11 de febrero en Santander, en medio de los actos de campaña política que lideraba de su candidatura a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático.

“Vengo a denunciar hechos de amenazas, hostigamientos y constreñimiento al proselitismo político”, así empezó la acción penal que radicó el aspirante en las últimas horas.

Matri narró que estaba ondeando una valla que tenía los rostros de las personas que, a su juicio, han colaborado con el Gobierno Petro y “por los que no se debería votar”. Esa publicidad, aparentemente, generó molestias en las calles del departamento.

Matri describió que algunos opositores a su proyecto electoral lo enfrentaron: “El día de hoy, en horas de la mañana, cuando me encontraba en el puente peatonal de la diagonal 15 con 58, de aquí de Bucaramanga, llegó el señor Ferley Sierra, conocido como el profe Ferley, junto con su grupo de trabajo. Empiezan a hostigarme, acosarme, a insultarme, llamándome ‘criminal’, ‘bandido’ y no me dejaron seguir con mi actividad política”. Según su relato, la Policía evitó que la situación escalara de nivel.

En horas de la tarde, se habría repetido la escena: “Cuando me encontraba en el puente de Floridablanca, me encontraba ejerciendo mi labor política y haciendo mi campaña cuando llegaron los señores Luis Ferley Sierra, Cristián Avendaño, Carlos Parra y Wilson Danovis. Además de estos señores, también venían con ellos una gran cantidad de personas que, nuevamente, intentaron agredirnos, nos insultaban, nos empujaron, nos calumniaron; inclusive, una de estas personas tenía un arma blanca en la mano, quien nos rodeaba y nos amenazaba”. La Policía, nuevamente, intervino en la situación.

Algunos sectores políticos se pronunciaron sobre el caso. La candidata presidencial Vicky Dávila expresó: “Mauricio Matri resistió el ataque de los extremistas de izquierda. Aquí todos estamos en peligro en manos de esta gente violenta. Un abrazo, Mauricio, y bendiciones”.

También se manifestó Andrés Forero, aspirante al Senado: “Total rechazo a los graves actos de violencia de los que ha sido objeto nuestro candidato a la Cámara en Santander. Le exigimos al Gobierno nacional garantías de seguridad para poder hacer campaña. Hacer política no puede costar la vida”.