Violencia amenaza las elecciones en Colombia: 339 municipios están en riesgo

La Misión de Observación Electoral (MOE) reveló los mapas de riesgo para las contiendas de marzo en Colombia. En total, 339 municipios están en riesgo por factores asociados a la violencia, 334 por sospechas de fraude electoral en los votos al Senado y 383 por los de la Cámara de Representantes.

La interpretación de la MOE es que hay municipios con alta injerencia armada y control territorial consolidado; alta intensidad del conflicto y disputa armada abierta; violencia fragmentada y presencia de actores múltiples; impactos humanitarios críticos y control coercitivo, y violencia política y afectaciones a libertades civiles.

Con estas condiciones, clasifican 339 municipios del país: 139 en riesgo medio, 74 en riesgo alto y 126 en riesgo extremo.

El riesgo extremo está concentrado en los departamentos de:

Amazonas (1 de 11 municipios)

Antioquia (18 de 125 municipios)

Arauca (4 de 4 municipios)

Atlántico (1 de 23 municipios)

Bogotá

Bolívar (7 de 46 municipios)

Caquetá (3 de 16 municipios)

Casanare (2 de 19 municipios)

Cauca (25 de 42 municipios)

Cesar (2 de 25 municipios)

Chocó (8 de 31 municipios)

Córdoba (1 de 30 municipios)

Guaviare (4 de 4 municipios)

Huila (3 de 37 municipios)

La Guajira (5 de 15 municipios)

Magdalena (1 de 30 municipios)

Meta (3 de 29 municipios)

Nariño (8 de 64 municipios)

Norte de Santander (12 de 40 municipios)

Putumayo (3 de 13 municipios)

Santander (2 de 87 municipios)

Valle del Cauca (10 de 42 municipios)

Vichada (1 de 4 municipios).

Por la misma violencia, en 2023 se identificaron 312 municipios en riesgo; en 2022 se cuantificaron 319; en 2019 fueron 305; en 2018 se identificaron 310, y en 2015 se sumaron 438.

Elecciones. Imagen de referencia. Foto: David Estrada Larrañeta

Frente al riesgo del fraude electoral, la MOE también puso la lupa sobre las elecciones al Congreso, arrojando los siguientes números: 383 municipios en riesgo por los votos a la Cámara de Representantes y 334 por los votos al Senado.

En cuanto a los 383 municipios relacionados con riesgos a la Cámara se identificaron 219 en riesgo medio, 100 en riesgo alto y 64 en riesgo extremo. Frente a los 334 del Senado: 197 en riesgo medio, 91 en riesgo alto y 46 en riesgo extremo.

El riesgo extremo se tiene identificado en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Santander, Sucre, Tolima, Amazonas y Guainía.

En cuanto a estos números, la MOE aclaró: “Se invita a las autoridades, a los organismos de control, al Gobierno nacional, a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a asumir este análisis como un insumo estratégico, recordando que la defensa de la democracia es una responsabilidad compartida que exige vigilancia, rigor y compromiso permanente”.