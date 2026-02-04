Política

Violencia amenaza las elecciones en Colombia: 339 municipios están en riesgo

La MOE actualizó el mapa de riesgos electorales para las contiendas de marzo. Hay preocupación por la violencia y el fraude electoral en varias regiones de Colombia.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 3:06 p. m.
Violencia y elecciones. Imágenes de referencia.
Violencia y elecciones. Imágenes de referencia. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La Misión de Observación Electoral (MOE) reveló los mapas de riesgo para las contiendas de marzo en Colombia. En total, 339 municipios están en riesgo por factores asociados a la violencia, 334 por sospechas de fraude electoral en los votos al Senado y 383 por los de la Cámara de Representantes.

La interpretación de la MOE es que hay municipios con alta injerencia armada y control territorial consolidado; alta intensidad del conflicto y disputa armada abierta; violencia fragmentada y presencia de actores múltiples; impactos humanitarios críticos y control coercitivo, y violencia política y afectaciones a libertades civiles.

Con estas condiciones, clasifican 339 municipios del país: 139 en riesgo medio, 74 en riesgo alto y 126 en riesgo extremo.

El riesgo extremo está concentrado en los departamentos de:

  • Amazonas (1 de 11 municipios)
  • Antioquia (18 de 125 municipios)
  • Arauca (4 de 4 municipios)
  • Atlántico (1 de 23 municipios)
  • Bogotá
  • Bolívar (7 de 46 municipios)
  • Caquetá (3 de 16 municipios)
  • Casanare (2 de 19 municipios)
  • Cauca (25 de 42 municipios)
  • Cesar (2 de 25 municipios)
  • Chocó (8 de 31 municipios)
  • Córdoba (1 de 30 municipios)
  • Guaviare (4 de 4 municipios)
  • Huila (3 de 37 municipios)
  • La Guajira (5 de 15 municipios)
  • Magdalena (1 de 30 municipios)
  • Meta (3 de 29 municipios)
  • Nariño (8 de 64 municipios)
  • Norte de Santander (12 de 40 municipios)
  • Putumayo (3 de 13 municipios)
  • Santander (2 de 87 municipios)
  • Valle del Cauca (10 de 42 municipios)
  • Vichada (1 de 4 municipios).

Por la misma violencia, en 2023 se identificaron 312 municipios en riesgo; en 2022 se cuantificaron 319; en 2019 fueron 305; en 2018 se identificaron 310, y en 2015 se sumaron 438.

Elecciones / Elecciones en Colombia / Elecciones Colombia - referencia
Elecciones. Imagen de referencia. Foto: David Estrada Larrañeta

Frente al riesgo del fraude electoral, la MOE también puso la lupa sobre las elecciones al Congreso, arrojando los siguientes números: 383 municipios en riesgo por los votos a la Cámara de Representantes y 334 por los votos al Senado.

En cuanto a los 383 municipios relacionados con riesgos a la Cámara se identificaron 219 en riesgo medio, 100 en riesgo alto y 64 en riesgo extremo. Frente a los 334 del Senado: 197 en riesgo medio, 91 en riesgo alto y 46 en riesgo extremo.

El riesgo extremo se tiene identificado en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Santander, Sucre, Tolima, Amazonas y Guainía.

Colombia recibirá misión de observación electoral de la UE para las elecciones de 2026

En cuanto a estos números, la MOE aclaró: “Se invita a las autoridades, a los organismos de control, al Gobierno nacional, a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a asumir este análisis como un insumo estratégico, recordando que la defensa de la democracia es una responsabilidad compartida que exige vigilancia, rigor y compromiso permanente”.

