MOE desmonta teorías de fraude en las elecciones: “No encontramos anomalías”

Las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo dejaron una participación histórica, pero también una intensa controversia en redes sociales. Horas después de la jornada comenzaron a circular mensajes que advertían sobre supuestas irregularidades en el censo electoral, la creación de puestos de votación y la existencia de mesas que no registraron los votos para algunos candidatos.

Ante ese panorama, la Misión de Observación Electoral (MOE) realizó un análisis técnico de la información del preconteo y de los datos oficiales del proceso. La conclusión fue contundente: no hay evidencias de anomalías en los datos electorales.

Mesas con cero votos

Uno de los temas que más comentarios generó fue la existencia de mesas en las que algunos candidatos aparecían con cero votos. En las redes sociales esto se expuso como una evidencia de posibles irregularidades.

Sin embargo, la MOE explicó que se trata de un comportamiento normal en cualquier elección. Tras revisar los resultados del preconteo, concluyó que existe una relación consistente entre la votación total de un candidato y la proporción de mesas en las que aparece con cero sufragios. En términos simples, entre más votos obtiene un aspirante, menos mesas registra en cero.

La polémica por las 885.409 cédulas

Otra de las versiones que tomó fuerza afirmaba que más de 885.000 cédulas habrían sido incorporadas de manera irregular al censo electoral.

La MOE rechazó esa interpretación y aseguró que estos registros corresponden a una proyección técnica utilizada para la operación electoral en el exterior, donde la votación comienza varios días antes de la jornada en Colombia. El organismo recordó que el censo electoral definitivo quedó en 41,4 millones de ciudadanos habilitados para votar y aseguró que no existe evidencia de una incorporación irregular de votantes.

Mesas y puestos que generaron dudas

El informe también respondió a las versiones sobre la supuesta creación de 696 puestos de votación y la existencia de 1.493 mesas adicionales que, según algunas denuncias, no habrían sido escrutadas.

Según la MOE, los 696 puestos corresponden realmente a consulados habilitados durante varios días para la votación en el exterior y no a nuevos puntos de sufragio. Además, aclaró que todas las mesas instaladas para estas elecciones ingresaron al proceso de preconteo y escrutinio y cuentan con formularios disponibles para consulta pública.

La organización concluyó que la información oficial analizada demuestra la consistencia técnica de las elecciones presidenciales y permite descartar anomalías relacionadas con el censo electoral, la distribución de puestos y mesas de votación o los resultados reportados en el preconteo.

El pronunciamiento llega en medio de una fuerte polarización política y de múltiples denuncias difundidas en redes sociales. La principal conclusión del informe es que los datos revisados no respaldan las teorías que han circulado sobre una posible alteración de los resultados electorales.