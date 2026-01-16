Elecciones 2026

Colombia recibirá misión de observación electoral de la UE para las elecciones de 2026

Los observadores internacionales llegarán al país para acompañar las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo. Su presencia refuerza el compromiso del país con la transparencia electoral y la consolidación de sus instituciones democráticas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 5:05 p. m.
Colombia se prepara para recibir a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que acompañará las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo de 2026
Colombia se prepara para recibir a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que acompañará las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo de 2026 Foto: Registraduría - API

Colombia se prepara para recibir a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que acompañará las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo de 2026. Esta presencia internacional busca fortalecer la transparencia y legitimidad del proceso democrático en nuestro país.

La invitación a la Unión Europea fue extendida desde septiembre de 2025 por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en diciembre se firmó el acuerdo administrativo que oficializa el despliegue de esta misión en territorio colombiano.

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó la relevancia de contar con este acompañamiento internacional. “Desde la Registraduría pondremos a disposición todas las herramientas necesarias para que la observación se desarrolle de manera integral”, señaló.

Según Penagos, la presencia de misiones internacionales es determinante para el buen suceso del proceso democrático. Estas misiones no solo garantizan transparencia, también ayudan a mejorar los procesos electorales y fortalecen la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral colombiano.

Mejor Colombia

El caballo de paso fino colombiano, la gran pasión de Yeison Jiménez

Mejor Colombia

Elecciones atípicas en Girón: el municipio santandereano se alista para elegir nuevo alcalde

Mejor Colombia

Avanza la revisión de firmas de los precandidatos que aspiran a la Presidencia de Colombia

Mejor Colombia

“Ahora el despecho se canta con orgullo, no con vergüenza”: así alcanzaron el éxito las nuevas voces de la música popular colombiana

Mejor Colombia

Mañana se cierran las inscripciones para votar en las elecciones del Congreso

Mejor Colombia

Origen Colombia, una vitrina para la artesanía nacional en el corazón de Cartagena

Mejor Colombia

Rutas ecológicas cerca de Bogotá para 2026: los destinos imperdibles para comenzar el año en movimiento

Política

“Petro se está comiendo la campaña”: Vicky Dávila lanza alerta a la oposición y dice que Iván Cepeda va en “coche”

Política

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, los favoritos para ganar la Gran Consulta por Colombia, según Polymarket

Política

La carta de Daniel Palacios a la Gran Consulta: “La unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita”

¿Qué hacen los observadores internacionales?

La observación electoral internacional se ha convertido en una práctica común en el país. Estas misiones revisan diversos aspectos del proceso electoral, desde la organización y la logística, hasta el desarrollo de las jornadas de votación y el conteo de votos. Sus informes incluyen recomendaciones que las autoridades electorales utilizan para perfeccionar los procesos futuros.

De hecho, la Registraduría ya está implementando las recomendaciones que surgieron de las misiones que acompañaron las elecciones de 2022 y 2023. Este trabajo continuo demuestra el compromiso del país con el mejoramiento constante de su sistema electoral.

La llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea representa un respaldo importante para Colombia en un año electoral crucial. Con elecciones para renovar el Congreso y elegir nuevo presidente, el país busca alcanzar los más altos estándares de calidad democrática.

Los observadores internacionales trabajan de manera independiente, sin interferir en las elecciones, su presencia sirve como garantía adicional de que las jornadas se desarrollarán conforme a los estándares internacionales. Al finalizar su misión, presentarán un informe con hallazgos y sugerencias.

Esta colaboración entre Colombia y la Unión Europea refuerza el compromiso del país con la transparencia electoral y la consolidación de sus instituciones democráticas.

Más de Mejor Colombia

Colombia se prepara para recibir a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que acompañará las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo de 2026

Colombia recibirá misión de observación electoral de la UE para las elecciones de 2026

El caballo de paso fino colombiano, la gran pasión de Yeison Jiménez

El caballo de paso fino colombiano, la gran pasión de Yeison Jiménez

Este domingo 18 de enero el municipio de Girón, en Santander, vivirá una jornada electoral especial para elegir nuevo alcalde.

Elecciones atípicas en Girón: el municipio santandereano se alista para elegir nuevo alcalde

La Registraduría Nacional tiene plazo hasta el 21 de enero para hacer la verificación total de las firmas.

Avanza la revisión de firmas de los precandidatos que aspiran a la Presidencia de Colombia

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

“Ahora el despecho se canta con orgullo, no con vergüenza”: así alcanzaron el éxito las nuevas voces de la música popular colombiana

Los ciudadanos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

Mañana se cierran las inscripciones para votar en las elecciones del Congreso

Cartagena

Origen Colombia, una vitrina para la artesanía nacional en el corazón de Cartagena

Sumapaz, el páramo más grande del mundo.

Rutas ecológicas cerca de Bogotá para 2026: los destinos imperdibles para comenzar el año en movimiento

Los tres espectáculos inmersivos para toda la familia ocurrirán en la Plaza Cultural La Santamaría, la Plaza de Bolívar y El Parque Metropolitano El Tunal.

Estos son los alumbrados que no se puede perder antes de que acabe la temporada navideña en Colombia

Adriana Magali Matiz Vargas, gobernadora del Tolima.

“Invertir sin escuchar es la manera más rápida de fracasar”

Noticias Destacadas