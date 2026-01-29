Elecciones 2026

Mitos y verdades de las elecciones en Colombia. Esto es lo que debe saber para votar informado

Antes, durante y después de cualquier jornada electoral en el país suele circular información falsa y descontextualizada que afecta la credibilidad del proceso. ¿Cómo combatir este fenómeno?

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 12:52 a. m.
Es importante votar de manera informada, y antes de creer en los mitos, asegurarse de qué tan cierto es lo que se comenta en época electoral.
Cada jornada electoral en Colombia llega cargada de una mezcla de esperanza y duda. Millones de ciudadanos asisten a sus puestos de votación, marcan una tarjeta electoral y depositan su voto convencidos de estar decidiendo el rumbo del país, pero también con varias preguntas: ¿mi voto sí cuenta?, ¿el sistema es transparente?, ¿alguien puede incidir sobre el resultado?

En los meses previos a cada elección circulan rumores, cadenas de WhatsApp y verdades a medias que siembran desconfianza y alimentan mitos. Jorge Iván Rincón, doctor en derecho administrativo de la Universidad de Barcelona y miembro del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado, asegura que son prácticas que deberían ser castigadas e incluidas en el código penal.

Colombia recibirá misión de observación electoral de la UE para las elecciones de 2026

A pesar de este fenómeno, las cifras de participación siguen creciendo. En las elecciones presidenciales del 2022, por ejemplo, la participación se elevó al 58,1%. Sin embargo, según la MOE, en comparación con el 2018 las agresiones contra los distintos liderazgos aumentaron 109%. Las noticias falsas y la desinformación son los principales responsables. Además afectan la participación, facilitan delitos electorales y debilitan la confianza en la democracia.

A continuación aclaramos algunos de los mitos más comunes alrededor del proceso electoral. Estar informado es vital para la democracia.

Mito: ¿Puedo votar con la cédula vencida?

Realidad: La cédula amarilla y con hologramas no tiene fecha de vencimiento, mientras que la cédula blanca emitida actualmente por la Registraduría sí vence. Sin embargo, como es una cédula que comenzó a entregarse de manera reciente, para estas elecciones ninguna de esas cédulas estará vencida.

Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

Mito: ¿Puedo votar con la contraseña, el denuncio o algún otro documento que acredite que soy mayor de edad?

Realidad: Solo la cédula de ciudadanía es válida para votar y es el único documento que aceptará el jurado de votación.

Mito: En algunas partes del país queman o destruyen votos para manipular el resultado de las elecciones.

Realidad: Aunque se han presentado hechos en varios municipios del país que han terminado en asonada y la destrucción de material válido para el conteo, las tarjetas electorales que no fueron marcadas se deben romper después del cierre de las urnas, a las 4:00 de la tarde. Solamente los jurados de votación están autorizados. Juan Carlos Galindo, ex registrador nacional, precisó que esto se realiza para evitar que se marquen votos después de finalizada la jornada. Los tarjetones deben destruirse frente a delegados de la Procuraduría o de los observadores electorales.

Mito: ¿Si llego después de las 4:00 de la tarde a la mesa de votación alcanzo a votar?

Realidad: No, el horario es estricto y la mesa de votación únicamente está habilitada para recibir sufragantes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. sin excepción.

Mito: ¿El voto en blanco no sirve para nada?

Realidad: El voto en blanco es reconocido tanto por la Constitución Política de 1991 como por el Código Electoral y está definido como una manifestación válida con la cual se expresa la inconformidad del ciudadano sobre quienes se presentaron para la elección y debe ser tenido en cuenta en el resultado.

Mito: En las mesas de votación los esferos son borrables para cambiar los resultados durante el conteo de los votos.

Realidad: No, los esferos que proporciona la registraduría son de tinta permanente e incluso cada votante tiene derecho de acercarse a la mesa con su propio esfero.

Noticias Destacadas