Elecciones 2026

Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

El objetivo es incrementar la participación ciudadana en las elecciones de Senado y Cámara del 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 11:01 p. m.
Luego de anunciar la instalación de nuevos puestos de votación, el Registrador, Hernán Penagos, pidió el acompañamiento integral del Estado.
Luego de anunciar la instalación de nuevos puestos de votación, el Registrador, Hernán Penagos, pidió el acompañamiento integral del Estado. Foto: Registraduria - API

De acuerdo con un informe revelado por la Registraduría Nacional sobre la participación electoral en Colombia en las elecciones de Congreso de la República, presidencia y autoridades locales entre 2014 y 2023, la creación de nuevos puestos de votación, especialmente en zonas rurales del país, está asociada a una mayor participación ciudadana durante los procesos electorales.

Teniendo en cuenta esta realidad, la entidad anunció que para las próximas elecciones del 8 de marzo se abrirán 574 puestos de votación adicionales: 409 en centros urbanos y 165 en zonas rurales.

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, reconoció que esto es un gran desafío para la Registraduría, pero también para la cúpula militar y el Ministerio de Defensa, “que deben garantizar no solo la instalación de esos puestos, sino también que la ciudadanía pueda votar libremente”.

Nicolás Farfán, ex registrador delegado para lo electoral, comparte esta postura y aseguró que “la ampliación de la cobertura de puestos de votación debe ir acompañada de una infraestructura robusta, sobre todo en zonas alejadas y dispersas del país, como las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz”.

Mejor Colombia

Salws Maloof Habib, nueva Mujer Cafam Atlántico: “Hemos llevado luz donde antes había oscuridad”

Mejor Colombia

Nueva orquídea se suma al patrimonio natural del país. Estudiantes la descubrieron en Antioquia

Mejor Colombia

Bad Bunny, Doja Cat, Ed Sheeran y Rosalía: Colombia se prepara para un 2026 histórico en conciertos

Mejor Colombia

Sin contratiempos, Girón eligió alcalde: Campo Elías Ramírez vuelve al poder tras elecciones atípicas

Mejor Colombia

Bogotá suena en los Grammys

Mejor Colombia

Pollo y huevo, las proteínas que siguen reinando en las mesas de los colombianos

Mejor Colombia

Colombia recibirá misión de observación electoral de la UE para las elecciones de 2026

Política

Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar de la consulta del Frente Amplio, según uno de los conceptos de la MOE

Política

Gran Consulta por Colombia genera preocupante alarma; denuncia sabotaje electoral

Política

Defensoría del Pueblo pide a la Fiscalía investigar con “celeridad” las denuncias de acoso sexual que comprometen al exgobernador y candidato presidencial Carlos Caicedo

Dos mapas electorales

Mientras que para las elecciones presidenciales la mayoría de votantes se concentra en los departamentos más poblados y en las grandes ciudades como Bogotá, Cundinamarca, Santander, Boyacá y Casanare, con un promedio de participación del 60 % entre 2014 y 2022, para las elecciones de Congreso el fenómeno se invierte.

Según el informe de la Registraduría, quienes participan masivamente en estas votaciones están en departamentos como Sucre, Córdoba, Atlántico, Guainía y Vaupés. Esto revela dos mapas distintos del país: las ciudades y los departamentos más poblados deciden la presidencia, mientras que el Congreso se vota con mayor intensidad en regiones periféricas y caribeñas.

La razón, según Diego Alejandro Rubiano, coordinador del observatorio político y electoral de la Misión de Observación Electoral, es la poca confianza que generan las elecciones colegiadas en los centros urbanos.

Más de Mejor Colombia

Luego de anunciar la instalación de nuevos puestos de votación, el Registrador, Hernán Penagos, pidió el acompañamiento integral del Estado.

Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

Con apenas 24 años lidera una labor social que ha impactado a más de 4.000 personas de manera directa.“No solo recibieron ayuda, recibieron acompañamiento, herramientas para crecer y esperanza”.

Salws Maloof Habib, nueva Mujer Cafam Atlántico: “Hemos llevado luz donde antes había oscuridad”

El hallazgo refuerza el papel de la investigación académica y la educación en la protección de la flora nacional.

Nueva orquídea se suma al patrimonio natural del país. Estudiantes la descubrieron en Antioquia

Artistas globales, un público ferviente y una industria en auge consolidan al país como una plaza principal para las grandes giras internacionales.

Bad Bunny, Doja Cat, Ed Sheeran y Rosalía: Colombia se prepara para un 2026 histórico en conciertos

El nuevo alcalde fue electo con el 58,31 % de la votación.

Sin contratiempos, Girón eligió alcalde: Campo Elías Ramírez vuelve al poder tras elecciones atípicas

El álbum de Andrés Cepeda convierte a la capital en un relato cultural que proyecta a Colombia en el escenario global.

Bogotá suena en los Grammys

El sector avícola cerró el 2025 con resultados positivos y se prepara para enfrentar los retos económicos del 2026.

Pollo y huevo, las proteínas que siguen reinando en las mesas de los colombianos

Colombia se prepara para recibir a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que acompañará las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo de 2026

Colombia recibirá misión de observación electoral de la UE para las elecciones de 2026

El caballo de paso fino colombiano, la gran pasión de Yeison Jiménez

El caballo de paso fino colombiano, la gran pasión de Yeison Jiménez

Este domingo 18 de enero el municipio de Girón, en Santander, vivirá una jornada electoral especial para elegir nuevo alcalde.

Elecciones atípicas en Girón: el municipio santandereano se alista para elegir nuevo alcalde

Noticias Destacadas