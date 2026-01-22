Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

De acuerdo con un informe revelado por la Registraduría Nacional sobre la participación electoral en Colombia en las elecciones de Congreso de la República, presidencia y autoridades locales entre 2014 y 2023, la creación de nuevos puestos de votación, especialmente en zonas rurales del país, está asociada a una mayor participación ciudadana durante los procesos electorales.

Teniendo en cuenta esta realidad, la entidad anunció que para las próximas elecciones del 8 de marzo se abrirán 574 puestos de votación adicionales: 409 en centros urbanos y 165 en zonas rurales.

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, reconoció que esto es un gran desafío para la Registraduría, pero también para la cúpula militar y el Ministerio de Defensa, “que deben garantizar no solo la instalación de esos puestos, sino también que la ciudadanía pueda votar libremente”.

Nicolás Farfán, ex registrador delegado para lo electoral, comparte esta postura y aseguró que “la ampliación de la cobertura de puestos de votación debe ir acompañada de una infraestructura robusta, sobre todo en zonas alejadas y dispersas del país, como las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz”.

Dos mapas electorales

Mientras que para las elecciones presidenciales la mayoría de votantes se concentra en los departamentos más poblados y en las grandes ciudades como Bogotá, Cundinamarca, Santander, Boyacá y Casanare, con un promedio de participación del 60 % entre 2014 y 2022, para las elecciones de Congreso el fenómeno se invierte.

Según el informe de la Registraduría, quienes participan masivamente en estas votaciones están en departamentos como Sucre, Córdoba, Atlántico, Guainía y Vaupés. Esto revela dos mapas distintos del país: las ciudades y los departamentos más poblados deciden la presidencia, mientras que el Congreso se vota con mayor intensidad en regiones periféricas y caribeñas.

La razón, según Diego Alejandro Rubiano, coordinador del observatorio político y electoral de la Misión de Observación Electoral, es la poca confianza que generan las elecciones colegiadas en los centros urbanos.