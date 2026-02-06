Elecciones 2026

Elecciones en medio del conflicto: el reto de llevar nuevas mesas de votación a las zonas CITREP

La Registraduría Nacional avanza en la logística para la instalación de nuevos puestos de votación, especialmente en zonas rurales del país, con el desafío de aumentar la participación electoral en territorios donde aún persiste el conflicto armado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 3:55 p. m.
Para estas elecciones del 2026, la Registraduría llegará a zonas rurales donde nunca antes se habían instalado puestos de votación.
Para estas elecciones del 2026, la Registraduría llegará a zonas rurales donde nunca antes se habían instalado puestos de votación. Foto: Registraduria - API

Gracias al acto legislativo que creó las curules de paz, que representan a las zonas CITREP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) en el Congreso, hace cuatro años se abrió la puerta de la democracia en territorios como Riosucio, Chocó; cabildos indígenas del Caquetá y los Montes de María, en el Caribe; poblaciones históricamente afectadas por la violencia. Una tarea pendiente que trajo un enorme reto institucional: garantizar el derecho a elegir y ser elegido de manera libre y segura en estas regiones.

Yolanda Perea, lideresa social y víctima de violencia sexual en medio del conflicto con la guerrilla de las Farc, intentó ser candidata por la CITREP número 3 (en total hay 16), ubicada en el departamento del Chocó. Pero, finalmente, desistió. “No podía hacer campaña abiertamente donde me correspondía porque no podía ir a la zona rural por temor a lo que me ocurrió a mis 11 años”, lamentó.

Yolanda Perea aún teme ir a zonas rurales de Riosucio, Chocó, por las amenazas que ha recibido.
Yolanda Perea aún teme ir a zonas rurales de Riosucio, Chocó, por las amenazas que ha recibido. Foto: Guillermo Torres Reina

Según Perea, la instalación de más puestos de votación en estos territorios demuestra un mayor interés por ampliar los márgenes de participación y permitir que las comunidades víctimas del conflicto puedan votar e incidir. “Confío en que esta vez haya garantías de seguridad para quienes asumen el reto de llegar al Congreso en medio de un contexto territorial que aún es bastante complejo”, afirmó.

La Registraduría anunció que para estas elecciones se instalarán 160 nuevos puestos de votación en zonas rurales del país. Una medida que según el registrador nacional, Hernán Penagos, permitirá a la ciudadanía que habita en las zonas CITREP ejercer su derecho al voto de manera más sencilla, al contar con puestos más cercanos a su lugar de residencia.

Mejor Colombia

Así celebrará Bogotá el Año Nuevo Chino

Mejor Colombia

¿Más odio que ideas? Violencia verbal marca la recta final de las campañas políticas en Colombia

Mejor Colombia

¿Cómo garantizar la seguridad energética en tiempos de cambio climático?: en la riqueza hídrica puede estar la respuesta

Mejor Colombia

Córdoba resiste: la emergencia por las lluvias y la respuesta solidaria que busca aliviar a miles de familias

Mejor Colombia

Líderes políticos y académicos hacen un llamado para mirar el país desde las regiones: “El centralismo nos está asfixiando”

Mejor Colombia

Llegó a Colombia la misión de observadores de la Unión Europea para acompañar las elecciones. Estas son sus tareas

Mejor Colombia

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

Confidenciales

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

Política

Juan Fernando Cristo se baja de la consulta del Frente por la Vida tras la decisión del CNE sobre Iván Cepeda

El Debate

Revelan lo que responde Petro cuando le preguntan si su candidato es Iván Cepeda o Roy Barreras: “Me lo ha dicho muchas veces”

Sin embargo, Penagos se sumó al llamado de distintos sectores y advirtió que la nueva infraestructura electoral debe ir acompañada de una presencia institucional robusta que evite el crecimiento de delitos como el constreñimiento al elector y la trashumancia electoral.

Votar sin riesgo

En una de las nuevas mesas de votación, ubicada en la zona rural del municipio de Riosucio, en el Chocó, Marisela Mosquera espera poder participar de la jornada electoral. Hace cuatro años tenía su documento inscrito en un puesto del casco urbano y no pudo votar por la Circunscripción de Paz de su región. “Para mí es importante votar para las curules de paz porque son especiales para víctimas y nos permite tener una voz en el Congreso”, advirtió.

El General Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, señaló que se dio la orden de coordinar con autoridades locales del Cauca, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y Chocó para mitigar los riesgos de seguridad que aún siguen latentes en esas zonas.

Ampliar el número de puestos de votación, especialmente en las zonas más alejadas o afectadas por la violencia, no solo permitirá que las personas puedan votar de manera más segura gracias al acompañamiento de la fuerza pública y la cercanía a sus lugares de residencia, sino que además incrementará el número de votantes, una de las grandes apuestas de la Registraduría.

Más de Mejor Colombia

Para estas elecciones del 2026, la Registraduría llegará a zonas rurales donde nunca antes se habían instalado puestos de votación.

Elecciones en medio del conflicto: el reto de llevar nuevas mesas de votación a las zonas CITREP

El Parque de los Novios será el escenario de una jornada cultural que destaca el significado de esta tradición milenaria y su mensaje de renovación y energía.

Así celebrará Bogotá el Año Nuevo Chino

En redes sociales (el escenario donde hoy se juega buena parte de la contienda) la violencia verbal se ha convertido en protagonista.

¿Más odio que ideas? Violencia verbal marca la recta final de las campañas políticas en Colombia

Las PCH de EPM suman una capacidad efectiva neta de 124 MW

¿Cómo garantizar la seguridad energética en tiempos de cambio climático?: en la riqueza hídrica puede estar la respuesta

.

Córdoba resiste: la emergencia por las lluvias y la respuesta solidaria que busca aliviar a miles de familias

Moderado por Jairo Lozano, subdirector de información de SEMANA, el espacio cuenta con la participación de Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr - Motor de Innovación, el MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar Nueva Granada y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Líderes políticos y académicos hacen un llamado para mirar el país desde las regiones: “El centralismo nos está asfixiando”

El registrador nacional, Hernán Penagos, junto a José Antonio Gabriel, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE.

Llegó a Colombia la misión de observadores de la Unión Europea para acompañar las elecciones. Estas son sus tareas

Las reglas también están definidas para quienes aspiran al Poder Legislativo. En el caso del Senado de la República

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

La iniciativa, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio, buscó proyectar la identidad del país a través de piezas que representan su herencia ancestral, su tradición artesanal y sus valores culturales.

Orgullo colombiano: las exclusivas piezas Quimbaya que llegaron a la Casa Blanca con el encuentro de Petro y Trump

La recomendación es clara: no hacer clic en enlaces, no descargar archivos y no suministrar información personal ante este tipo de mensajes

No caiga en la trampa. Alerta por mensajes falsos sobre los jurados de votación

Noticias Destacadas