¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

El próximo 8 de marzo, cuando millones de colombianos acudan a las urnas para participar en las consultas interpartidistas a la Presidencia de la República y votar por Senado y Cámara, habrá un protagonista del que mucho se ha hablado, pero que la mayoría de colombianos aún no conoce muy bien, a pesar de que será fundamental para la recepción, procesamiento y divulgación de los resultados preliminares de la jornada: el software de la Registraduría Nacional.

Su papel comienza en cada mesa de votación. Una vez cerradas las urnas, a las 4:00 de la tarde, los jurados realizan el conteo de votos y diligencian el formulario E-14, el documento oficial que registra el número de sufragios obtenidos por cada opción. De este formulario se diligencian tres copias: una de transmisión para el preconteo rápido y los resultados preliminares; otra que es la que recibe el delegado para digitalizarse y publicarse en la página web de la entidad y por último la de claveros, con la cual se realiza el escrutinio.

La transmisión de la información del acta E-14 se realiza hacia el Centro de Recepción Telefónica (CRT), mediante un protocolo de transmisión con eco, diseñado para reducir errores humanos: un transmisor o delegado de puesto dicta la información y un receptor al otro lado de la llamada la transcribe. Los datos quedan consignados en el Formato de Recepción Telefónica (FRT) y entran de inmediato al flujo informático, donde se digitaliza el formato. Luego se interpretan los datos allí consignados y se verifica que estos hayan sido interpretados correctamente, minimizando el error; por último, se consolidan y publican.

La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.

Auditorías y simulacros

Una de las ventajas del sistema es la auditoría al código fuente, una medida que busca fortalecer la transparencia. Partidos políticos, organismos de control y misiones de observación internacional han tenido acceso al software y a sus protocolos, con el fin de revisar cómo se procesan los datos y descartar manipulaciones. Para expertos electorales, este nivel de apertura es una de las principales garantías de confianza del sistema.

Previo a las elecciones, la Registraduría realizará simulacros de preconteo, escrutinio y digitalización, en los que se pondrá a prueba tanto el software como la capacidad operativa del sistema. En estos ejercicios participan miles de personas y se recrean condiciones similares a las de la jornada electoral, incluyendo escenarios adversos, con el objetivo de reducir el margen de error.

Los resultados que se conocen la noche del 8 de marzo corresponden al preconteo, es decir, cifras preliminares con fines informativos. Los resultados oficiales sólo se producen tras el escrutinio, un proceso jurídico en el que jueces y comisiones escrutadoras ingresan los datos de los formularios E-14 de claveros físicos en el software de escrutinio y resuelven reclamaciones. El software no reemplaza ese escrutinio legal, lo complementa.

Registraduría Nacional: dale tu voto de confianza.