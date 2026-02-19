Elecciones 2026

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Este sistema será el protagonista invisible de la jornada electoral del próximo 8 de marzo. Su papel es fundamental para procesar y dar a conocer los resultados preliminares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 4:08 p. m.
La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.
La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación. Foto: Registraduría Nacional - API

El próximo 8 de marzo, cuando millones de colombianos acudan a las urnas para participar en las consultas interpartidistas a la Presidencia de la República y votar por Senado y Cámara, habrá un protagonista del que mucho se ha hablado, pero que la mayoría de colombianos aún no conoce muy bien, a pesar de que será fundamental para la recepción, procesamiento y divulgación de los resultados preliminares de la jornada: el software de la Registraduría Nacional.

Su papel comienza en cada mesa de votación. Una vez cerradas las urnas, a las 4:00 de la tarde, los jurados realizan el conteo de votos y diligencian el formulario E-14, el documento oficial que registra el número de sufragios obtenidos por cada opción. De este formulario se diligencian tres copias: una de transmisión para el preconteo rápido y los resultados preliminares; otra que es la que recibe el delegado para digitalizarse y publicarse en la página web de la entidad y por último la de claveros, con la cual se realiza el escrutinio.

La transmisión de la información del acta E-14 se realiza hacia el Centro de Recepción Telefónica (CRT), mediante un protocolo de transmisión con eco, diseñado para reducir errores humanos: un transmisor o delegado de puesto dicta la información y un receptor al otro lado de la llamada la transcribe. Los datos quedan consignados en el Formato de Recepción Telefónica (FRT) y entran de inmediato al flujo informático, donde se digitaliza el formato. Luego se interpretan los datos allí consignados y se verifica que estos hayan sido interpretados correctamente, minimizando el error; por último, se consolidan y publican.

La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.

Mejor Colombia

Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

Mejor Colombia

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Mejor Colombia

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

Mejor Colombia

El nuevo Audi A3 2026 llega a Colombia con tecnología híbrida ligera y un diseño renovado

Mejor Colombia

Partidos y movimientos tienen plazo hasta el 1 de marzo para postular testigos electorales. CNE hace llamado a no dejar el trámite a último momento

Mejor Colombia

Elecciones 2026: estos son los cambios que buscan facilitar la participación ciudadana

Mejor Colombia

Reconocimiento de la ONU a Manizales por su modelo de gestión del riesgo

Confidenciales

Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba renunció a su candidatura presidencial por el Partido Conservador, pero continuará en contienda

Política

La CUT dice abiertamente que respalda la candidatura de Roy Barreras: “Es el candidato más indicado”

Política

Roy Barreras le insiste al petrismo que lo respalde en la consulta del Frente por la Vida: “Primero nos contamos y luego nos juntamos”

Auditorías y simulacros

Una de las ventajas del sistema es la auditoría al código fuente, una medida que busca fortalecer la transparencia. Partidos políticos, organismos de control y misiones de observación internacional han tenido acceso al software y a sus protocolos, con el fin de revisar cómo se procesan los datos y descartar manipulaciones. Para expertos electorales, este nivel de apertura es una de las principales garantías de confianza del sistema.

Previo a las elecciones, la Registraduría realizará simulacros de preconteo, escrutinio y digitalización, en los que se pondrá a prueba tanto el software como la capacidad operativa del sistema. En estos ejercicios participan miles de personas y se recrean condiciones similares a las de la jornada electoral, incluyendo escenarios adversos, con el objetivo de reducir el margen de error.

Los resultados que se conocen la noche del 8 de marzo corresponden al preconteo, es decir, cifras preliminares con fines informativos. Los resultados oficiales sólo se producen tras el escrutinio, un proceso jurídico en el que jueces y comisiones escrutadoras ingresan los datos de los formularios E-14 de claveros físicos en el software de escrutinio y resuelven reclamaciones. El software no reemplaza ese escrutinio legal, lo complementa.

Registraduría Nacional: dale tu voto de confianza.

Más de Mejor Colombia

Exposición "Terca Esperanza"

Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

Los auditores de sistemas cumplen un papel estratégico: verificar el funcionamiento correcto de los sistemas tecnológicos y acompañar técnicamente la consolidación de datos electorales.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

No hacen campaña, no dan opiniones políticas ni intervienen en los resultados. Llegan desde distintos países de Europa para vigilar cómo funciona el voto en Colombia.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

El compacto premium se presenta en versiones Sedán y Sportback con motor 1.5 TFSI MHEV, mayor equipamiento de serie y nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

El nuevo Audi A3 2026 llega a Colombia con tecnología híbrida ligera y un diseño renovado

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, recordó que la labor de los testigos es clave para garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, siempre dentro del marco de la ley.

Partidos y movimientos tienen plazo hasta el 1 de marzo para postular testigos electorales. CNE hace llamado a no dejar el trámite a último momento

Aunque para votar en las elecciones de este 2026 los requisitos siguen siendo los mismos, la arquitectura del proceso cambió.

Elecciones 2026: estos son los cambios que buscan facilitar la participación ciudadana

La ciudad se convirtió en referente nacional y regional al cumplir estándares internacionales.

Reconocimiento de la ONU a Manizales por su modelo de gestión del riesgo

Desde la entrega de los kits hasta el conteo final de los votos, SEMANA acompañó las elecciones atípicas en Ponedera, Atlántico

Así es la logística detrás de unas elecciones atípicas en Colombia: organización, transparencia y seguridad

La herramienta busca reforzar la infraestructura tecnológica para garantizar unas votaciones transparentes y combatir la desinformación.

Registraduría lanza chatbot electoral de WhatsApp. Esta es la información que podrá consultar

Noticias Destacadas