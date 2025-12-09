Así funciona el nuevo sistema de biometría facial para que los colombianos en el exterior cambien su puesto de votación

Con el propósito de dinamizar la participación de los más de 4,7 millones de colombianos que residen en el exterior, la Registraduría Nacional habilitó una plataforma exclusiva que les permitirá inscribirse o actualizar el puesto de votación mediante verificación biométrica facial. Esta nueva herramienta busca saldar uno de los grandes retos del sistema electoral colombiano: la participación.

Según explicó Hernán Penagos, registrador nacional, la participación electoral de los connacionales fuera del país sigue siendo baja. En los comicios más recientes, apenas 138.000 ciudadanos votaron para el Senado y 306.000 para la Presidencia. A la fecha, 1.096.368 están habilitados en el censo del exterior.

Debido a esta realidad, la Registraduría presentó una herramienta diseñada para facilitar la inscripción de cara a las elecciones de 2026. “Hoy una persona que vive fuera de Colombia debe desplazarse al consulado para inscribirse y luego regresar para votar. Con esta nueva herramienta digital lo que buscamos es facilitar la inscripción o modificación del puesto de votación y así aumentar la participación”, señaló Penagos.

El sistema, que toma entre siete y ocho minutos, incorpora autenticación biométrica facial con prueba de vida (liveness detection) y contrasta la imagen del ciudadano con más de 60 millones de registros oficiales. “No podemos permitir suplantaciones ni identidades falsas. Toda inscripción debe verificarse mediante biometría facial, y la plataforma bloquea cualquier intento desde territorio colombiano”, explicó el registrador. La información viaja cifrada y es procesada por el SOC de ciberseguridad de la Registraduría.

La herramienta solo admite conexiones desde el exterior. “El trámite se hace exclusivamente desde la página oficial de la Registraduría. Es importante evitar la desinformación y dirigirse únicamente a los canales institucionales. No tiene ningún costo”, recalcó Penagos.

Hasta la fecha, 56.000 ciudadanos ya actualizaron su puesto de votación para votar en las elecciones de 2026. Con la implementación del mecanismo digital, la entidad proyecta que más colombianos puedan actualizar su puesto de votación y así aumentar la participación en los próximos comicios. “Es un reconocimiento a quienes viven fuera del país y muchas veces sienten que el Estado no los tiene en cuenta. Queremos que cambiar el puesto de votación sea más sencillo”, añadió el registrador.

Hasta el 31 de marzo de 2026, los colombianos residentes en el exterior podrán ingresar a la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co, donde deberán escanear el código QR ‘Inscripción en el exterior’ que aparece en el home. Este los dirigirá a la plataforma en la cual podrán actualizar su puesto de votación. Es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 solo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

Para iniciar el trámite en la plataforma, el ciudadano deberá ingresar su número de cédula de ciudadanía, enseguida los datos de residencia (país, ciudad y dirección), seleccionar el puesto de votación y diligenciar los datos de contacto (correo, teléfono fijo y móvil) y los datos personales (nivel educativo, discapacidad, etnia).

Para continuar con el trámite de inscripción, el ciudadano deberá efectuar la autenticación biométrica facial desde su celular, que realiza liveness detection o ejecución de la prueba de vida de quien está haciendo el proceso. Esta información viaja de forma cifrada a la Registraduría Nacional y se realiza el cruce contra las más de 60 millones de fotos que reposan en las bases de datos de la entidad, garantizando la validación de la plena identidad y la seguridad del trámite.

Por último, el ciudadano recibirá un correo electrónico con el resultado del trámite de inscripción. En caso de que el mismo no sea exitoso, deberá acudir al consulado de Colombia más cercano para realizar el trámite, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital (en su versión física o en el dispositivo móvil) o el pasaporte colombiano vigente.