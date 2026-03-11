El expresidente Álvaro Uribe emitió un nuevo mensaje sobre la candidatura de Paloma Valencia y el debate que ha surgido por el posible nombramiento de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial.

Como se recordará, Oviedo ha condicionado su participación en ese proyecto político a que se respete el acuerdo de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, un escenario que ha sido confrontado con fuerza por el Centro Democrático.

Uribe destacó que Valencia es una mujer de principios, convicción, coherente y no oportunista: “Como buena legisladora, sabe concertar, buscar opciones; lo ha hecho con diferentes gobiernos, lleva diálogos sobre temas en los cuales tiene diferencias con los interlocutores”.

Para ejemplificar ese caso, Uribe citó la relación que tiene la candidata presidencial con David Luna, otro de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia que suena fuertemente como una opción para ocupar la aspiración a la Vicepresidencia, además de Oviedo.

En otro fragmento del mensaje, el expresidente habló sobre el proceso de paz con las Farc: “La impunidad de La Habana dio un muy mal ejemplo. Impunidad por delitos atroces, como el secuestro y la violación de niños. Además, dio a los actores elegibilidad política”.

Sobre la posición de su partido sobre esta negociación, Uribe agregó: “Nuestras críticas no son para que los encarcelen, eso está hecho. Ahora hay 26.000 personas en armas, las ciudades llenas de bandas. (…). Eso hace inviable al país, como también el costo de ese proceso”.

El expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de Paloma Valencia: “Atacan a Paloma por La Habana y por mí”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zoI6RQQnl1 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 11, 2026

Para él, ese proceso de paz igualó a los militares colombianos con el terrorismo: “Nuestras fuerzas armadas son profesionales, constitucionales, no han estado al servicio de dictadores, no han sido beneficiarias de impunidad”.

Uribe concluyó que su organización siempre ha estado a favor de atender a los desmovilizados de las estructuras, y que a los municipios pobres hay que atenderlos con acuerdo o sin acuerdo. Para el expresidente, Valencia tiene un buen programa en ese sentido.

“Paloma tiene una gran propuesta social para el campesinado; también eso incluye a los desmovilizados. Nosotros hemos sido amigos del diálogo, no de la impunidad. Los doctores Valencia Cossio y José Félix Lafaurie nos representaron en los procesos de diálogo de este Gobierno, que lo que han hecho es crear más violencia”, dijo Uribe.

En otro fragmento se le escuchó decir: “Paloma es autoridad maternal, no comentan el error de atacar a Paloma por mis errores; ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige; lo bueno que hubiéramos hecho, ella lo multiplica; lo nuevo sabe incorporarlo. Elijamos a la primera mujer presidenta de Colombia, a Paloma”.