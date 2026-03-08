Confidenciales

David Luna reconoce triunfo del Centro Democrático en la Gran Consulta por Colombia: “Paloma es el camino”

El exsenador aseguró que está listo para acompañarla en su objetivo de llegar a la segunda vuelta presidencial.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 5:59 p. m.
David Luna reconoció el triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia.
Foto: Semana

El candidato presidencial, David Luna, reconoció el triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia y aseguró que está comprometido a llevarla a la segunda vuelta presidencial.

“A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país. Yo desde ya y sin ningún tipo de cuestionamiento ayudaré en este proceso para que sea ella, Paloma, la que se convierta en la primera mujer presidenta. Ese momento ha llegado”, expresó Luna.

Si bien los resultados del preconteo son preliminares, la senadora del Centro Democrático marca una contundente ventaja sobre el resto de los aspirantes a la Casa de Nariño de ese bloque político.

Luna destacó cualidades de Valencia como su capacidad de diálogo, franqueza e inteligencia y agradeció el trabajo en equipo que realizaron, juntos, los nueve candidatos de esa consulta y su compromiso por mantener los acuerdos.

Paloma Valencia confirma lo primero que hará si gana la consulta: “Esta candidatura no es mía”

“Con toda contundencia digo lo siguiente: Paloma es el camino. A partir de este momento nos queda una loma muy dura por trepar, pero tengo toda la convicción de llevar a Paloma a la segunda vuelta”, puntualizó Luna.

Los ganadores de las consultas presidenciales tienen hasta este 13 de marzo para inscribirse de forma oficial ante la Registraduría y confirmar quién será su fórmula vicepresidencial.

