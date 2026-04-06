Advierten operación de inteligencia contra figuras de la oposición a Gustavo Petro: David Luna envió derecho de petición a la DNI y la UNP

Horas después de que el presidente Gustavo Petro admitiera que hay informes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que confirmarían la supuesta relación entre el candidato Abelardo de la Espriella y la firma Thomas Greg & Sons, el excandidato David Luna, hizo una fuerte advertencia.

Dijo a través de un derecho de petición dirigido al director nacional de Inteligencia, René Guarín, y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, que ha recibido información sobre “la existencia y ejecución de una operación de inteligencia denominada Operación Grecia, en la cual mi nombre podría estar involucrado o sobre la cual se habría recopilado información relacionada conmigo”.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella Foto: Presidencia/Semana

Afirmó que desconoce el alcance, finalidad y el sustento legal de dicha operación, “lo que me genera una profunda preocupación por la potencial afectación o vulneración de mis derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, la seguridad personal, el debido proceso y, en general, la dignidad humana al ser objeto de actividades de inteligencia sin mi consentimiento ni justificación aparente”.

David Luna le dijo a la Dirección Nacional de Inteligencia que confirme o desmienta la existencia de una operación de inteligencia identificada como Operación Grecia. En caso afirmativo, pidió indicar su marco legal y los fines específicos.

Solicitó que le informen si su nombre ha sido objeto de seguimiento, recolección, procesamiento, análisis, difusión de información por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. También solicitó “que informen si la información recopilada sobre él en la DNI, en el marco de cualquier operación de inteligencia, ha sido compartida o transferida a otras entidades, especialmente a la Unidad Nacional de Protección”.

El excandidato presidencial David Luna. Foto: ESTEBAN VEGA

Por su parte, Luna le pidió similar información a la UNP. “Sirva describir los protocolos de seguridad y confidencialidad aplicados al tratamiento de información personal y las garantías implementadas para asegurar que dicha información no sea utilizada para fines distintos a los establecidos en el marco legal que rige las funciones de la UNP”.

En sus redes sociales, Luna informó: “Le pregunté públicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) si existe o existió la operación “Grecia”, usada para intervenir ilegalmente comunicaciones y realizar seguimientos y perfilamientos a los integrantes de la oposición, incluyéndome. El Presidente Gustavo Petro reconoce que tiene informes de inteligencia sobre opositores y su ex director de inteligencia está prófugo de la justicia. Esto es un abuso de poder idéntico al que Petro tanto denunció en su época como congresista pero que ahora está ejerciendo. Tanto criticó para llegar a hacer lo mismo. Exijo que se me responda con brevedad y a detalle cada una de las preguntas formuladas".

David Luna y Carlos Ramón González Foto: SEMANA

En junio de 2024, David Luna denunció chuzadas a miembros de la oposición por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero el entonces director, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la Justicia en Colombia, las negó.

“Son falsas las versiones que circulan en algunos medios de comunicación y redes sociales en las que se acusa a esta Entidad y a otros organismos del Estado de crear un supuesto grupo al que han llamado ‘Orión’, el cual estaría haciendo interceptaciones ilegales a periodistas, líderes y miembros de la oposición”, informó González en un comunicado de prensa.