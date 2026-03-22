Fuerte choque entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella: “El que no la debe no la teme”

Un fuerte cruce de mensajes se presentó en las últimas 24 horas entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, a través de las redes sociales, donde se hicieron graves acusaciones.

Gustavo Petro asegura que el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia y quien dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay, “actuaba bajo otras órdenes”

La discusión inició en la noche del pasado viernes, 20 de marzo, cuando el jefe de Estado respondió a un mensaje en X, en el cual De la Espriella dice que “quien aspire a la Presidencia de Colombia debe comprometerse a hacer responder al presidente Petro y a todos sus cómplices por sus delitos".

Además, aseguró que “está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años. La justicia debe actuar como en derecho corresponde”.

Sus palabras tuvieron eco en el mandatario colombiano, quien le respondió señalándolo como “defensor del paramilitarismo” y lo cuestionó sobre qué es lo que tiene que responder él y su Gobierno.

“Que los paramilitares digan si usted los estafó o no. El dinero con el que pagaron provenía del narcotráfico y la extorsión. Yo no tengo haciendas ni carros, ni he vivido en Miami, ni tengo tierras o bienes o cuentas en el exterior, no he robado un peso del Estado”, manifestó Petro.

“No me interesa ser rico ni me domina la codicia”, expresó Petro en su mensaje, al tiempo que le manifestó que lo estaba atacando sin pruebas. “Usted me ataca y usted me calumnia. Sus defendidos interpretan su mensaje como asesinarme, y sabré qué hacer en el momento adecuado. Usted ha vivido en un medio dónde la vida no vale nada sino la propia, y yo defiendo la vida de los demás por encima de la mía, siempre lo he hecho”.

Además, dio a entender que las presuntas investigaciones preliminares que se adelantan en Estados Unidos, según una publicación de The New York Time, son “actos electorales sucios de sus amigos en los medios estadounidenses.

‘The New York Times’ encontró la bomba que causó impase entre Noboa y Petro: esta es la historia

La respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar y a través de su cuenta en X también le dedicó un par de líneas al mandatario colombiano, señalando de haber comprado a la Comisión de Acusaciones.

También lo acusó de haber financiado ilegalmente su campaña a la Presidencia. “Eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa. Con la justicia norteamericana es a otro precio, y como presidente tendré la dicha de entregarte personalmente para que pagues, como tu amigo Maduro, por tu sociedad criminal con el narcoterrorismo”.

Finalmente le dijo: “Y, ya que te gusta el italiano, aunque no lo hables ni lo entiendas, te digo: Tieniti forte, Petro, perché ti farò sentire tutto il peso della legge".

“El que no la debe no la teme, tu has vivido temeroso”, le respondió el presidente Gustavo Petro, al tiempo que lo invitó a presentar pruebas de sus acusaciones o de lo contrario tomará cartas en el asunto.

“Le invito a que demuestre que tiene una sola prueba de vinculación mía con el narco, si no, simplemente me estás calumniando y debo actuar por tanto en mi defensa. Así que schifo, espero tus pruebas, pago por los genocidas de Colombia”, respondió el jefe de Estado.