Fiscales estadounidenses investigan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según el ‘New York Times’

A partir de una publicación de The New York Times, se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría llevando a cabo averiguaciones con el objetivo de establecer si el presidente colombiano, Gustavo Petro, tendría posibles conexiones con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Gustavo Petro confirmó que el Gobierno Trump tomó una decisión definitiva sobre su visa: “No hay razón alguna para estar allí”

De acuerdo con tres informantes con acceso directo a la investigación, citados por el periódico, Petro estaría bajo una indagación penal en al menos dos fiscalías federales estadounidenses.

En concreto, se trataría de las sedes ubicadas en Manhattan y Brooklyn, las cuales habrían puesto en marcha unidades especializadas en delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaría siendo objeto de investigación en Estados Unidos. Foto: Presidencia

Según las fuentes, en las investigaciones que se estaban llevando a cabo, participaron fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Según el NY Times, las investigaciones han venido analizando, entre otros aspectos, eventuales encuentros del presidente Petro con personas vinculadas al narcotráfico, así como la posibilidad de que su campaña presidencial haya requerido aportes económicos de dichos individuos.

La información llegó a través de fuentes que prefirieron mantener el anonimato, ya que no cuentan con autorización para pronunciarse sobre procesos investigativos en desarrollo.

Según el NY Times, las investigaciones han venido analizando, entre otros aspectos, eventuales encuentros del presidente Petro con personas vinculadas al narcotráfico. Foto: CAMPAÑA GUSTAVO PETRO

Según el medio, se trata de investigaciones independientes y se encuentran en su fase inicial; por otro lado, no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales.

El presidente de los Estados Unidos ha usado frecuentemente las investigaciones criminales como arma contra sus rivales y enemigos, según el Times, y ha criticado duramente al presidente colombiano llamándolo “un enfermo”.

Gustavo Petro reveló detalles de la segunda llamada telefónica con Donald Trump: “Sin OFAC y sin mafias”

El artículo del medio estadounidense dice que el presidente Trump podría usar las investigaciones como estrategia para obtener mayor cooperación de Colombia, que es a la vez el principal productor mundial de cocaína y uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

Donald Trump y Gustavo Petro mantuvieron un encuentro en la Casa Blanca a principios de febrero de este año. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

Poco tiempo después de que el Ejército de Estados Unidos llevara a cabo un operativo en el que detuvieron al dictador venezolano Nicolás Maduro, varios periodistas preguntaron a Trump si existía la posibilidad de que el ejército actuara también contra Colombia. Ante esta cuestión, él contestó: “Me parece bien”.

El gobierno de Trump retiró en 2025 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para combatir a los poderosos grupos narco y detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Colombia vive un repunte de violencia y es el principal productor de cocaína en el mundo, pero Petro asegura que durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de la droga.

Washington no incluyó a Bogotá en el llamado “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países del continente creada recientemente para enfrentar amenazas de seguridad, pero los aliados clave sostienen una fuerte cooperación militar y comercial.

Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro también pidió su salida de la lista negra de sanciones OFAC, usada en especial contra grandes narcos, terroristas y dictadores, que implica dificultades para tener cuentas bancarias, bloqueo de bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense entre otras restricciones.