“Se disculpó”: desde la Casa de Nariño revelaron detalles de la llamada que tuvo Gustavo Petro con Donald Trump

En medio de la controversia que se desató en el país por la cumbre que convocó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami, en la cual al parecer fue excluida Colombia, trascendió que Gustavo Petro tuvo una comunicación con su homólogo de EE. UU.

Fue una llamada telefónica, según dio a conocer el asesor de comunicaciones de la Casa de Nariño, Andrés Hernández: “El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) tuvo en la tarde de hoy y por cerca de media hora, un diálogo telefónico con el señor presidente de Estados Unidos Donald Trump (@realDonaldTrump)”.

Expresó el funcionario en su cuenta de X: “En la conversación se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, cuestiones de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más”.

“El presidente colombiano le extendió a su homólogo estadounidense la invitación a Cartagena, quien lo recibió con mucho agrado, al tiempo que le manifestó que el presidente Petro siempre será bienvenido a los Estados Unidos, además de que se disculpó por algún error en la invitación a Miami y le señaló que siempre será muy bien invitado”, expresó.

Y agregó en el mensaje, entregando más detalles de la llamada entre ambos mandatarios: “En la llamada, el presidente Trump agradeció la comunicación y le recalcó que desea tener mayor contacto con el mandatario colombiano, a quien le manifestó su amistad, además de repetirle que le cae muy bien. Al terminar la llamada, Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela”.

Sobre el roce, por la cumbre Escudo de las Américas, que contó con la participación de varios presidentes de la región, el mandatario colombiano había sido bastante crítico, al señalar que EE. UU. excluyó a Colombia.

Finalmente, se conoció una declaración de Trump a las afueras de La Casa Blanca, en la que dijo que Colombia sí fue invitada a participar de esa cumbre.