“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

En entrevista con SEMANA, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García – Peña, entregó detalles de la comunicación entre Petro y Trump.

Juan Diego Mercado Hidalgo

8 de enero de 2026, 2:55 p. m.
El presidente Donald Trump y Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una hora, este 7 de enero. La llamada tomó por sorpresa a la región por las fuertes tensiones que la antecedieron: acusaciones de la Casa Blanca por supuestos nexos de Petro con el narcotráfico y reparos de la Casa de Nariño por las operaciones de los norteamericanos en el Caribe. En diálogo con SEMANA, el embajador en ese país, Daniel García–Peña, entregó detalles de la comunicación que se materializó este miércoles.

Empezó contando que la llamada fue el resultado de una larga gestión que lideró su equipo en Washington con congresistas republicanos y demócratas: “Hemos insistido todos estos tiempos en abrir los canales. El año pasado me reuní con 32 senadores y 74 representantes a la Cámara, y uno de ellos, quien realmente fue clave, fue el senador Rand Paul, republicano de Kentucky”. El diplomático destacó que Paul ha criticado al presidente Trump por los operativos que ha autorizado en el Caribe y los ataques a las lanchas.

García–Peña reveló que, recientemente, buscó a Rand Paul para bajarle el volumen a las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, y se sugirió una comunicación directa entre los dos mandatarios: “Él me dijo, ‘¿cómo es posible que Trump habla con todo el mundo y no hable con Petro? Yo voy a ver si logro hablar con Trump, él a veces me pasa, a veces no, pero voy a insistir’”.

Ayer, en horas de la mañana, Paul se comunicó con el embajador colombiano y le informó que habló con Trump, y que estaba dispuesto a dialogar con Petro. En ese momento, él le suministró el nombre y contacto de una asistente del mandatario norteamericano. A la vez, García–Peña le planteó el escenario a Petro y él aceptó la cita para las 5:00 de la tarde: “El presidente dijo, ‘listo’. Una conversación que duró casi una hora, una conversación cordial, fructífera, constructiva, y la mejor muestra de que eso fue así, fue lo mismo que posteó el presidente Trump, agradeciendo la reunión”.

Donald Trump y Gustavo Petro.
De acuerdo con el embajador, el presidente Trump habría quedado muy impresionado con el testimonio de Petro por las batallas que ha llevado en la lucha contra el narcotráfico. A la vez, reconoció que fue muy importante que Petro escuchara a Trump y hablaran directamente: “Esa conversación fue el resultado de un trabajo que hemos hecho juicioso, persistente, durante todos estos meses, y que ayudó mucha gente, la canciller, el ministro de Defensa, y, por supuesto, el liderazgo del presidente Petro”.

Ante las dudas que se ha generado sobre quién llamó a quién, García–Peña aclaró: “La llamada salió de la Casa de Nariño hacia la Casa Blanca”.

Frente a un posible encuentro entre Trump y Petro en Washington, confirmó que ya se están haciendo las gestiones entre ambos gobiernos para fijar una fecha y se anticipó que el jefe de Estado colombiano no tendrá dificultades para entrar a territorio norteamericano, pues se recordará que no tiene visa, que fue incluido en la lista Clinton junto al ministro del Interior, Armando Benedetti; la primera dama, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro.

