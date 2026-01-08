Mundo

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

El diario norteamericano habló con el presidente colombiano minutos antes de que lo comunicaran con la Casa Blanca y reveló una llamativa imagen de lo que pasó en el despacho Oval.

Cristina Castro

Cristina Castro

8 de enero de 2026, 11:54 a. m.
Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron una conversación de una hora.
Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron una conversación de una hora. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Un par de horas antes de que el presidente Petro saliera a la Plaza de Bolívar, un periodista de The New York Times lo llamó. El primer mandatario contó esa charla en su discurso en la Plaza de Bolívar y explicó qué ocurrió antes de que la conversación entre el mandatario colombiano y el norteamericano cambiara para bien el muy tensionante curso que tomaron los acontecimientos, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro en Caracas.

“Bueno, estamos en peligro. Porque la amenaza es real. La creó Trump”, le dijo el presidente al periodista. Ese mismo día, la Casa Blanca dejó el mensaje de que el primer mandatario norteamericano quería hablar con Petro, según el diario. The New York Times relató lo que contó sobre esa conversación un funcionario de ese país, que pidió mantener el anonimato.

Un funcionario estadounidense confirmó que la llamada tuvo lugar y dijo que duró aproximadamente una hora, lo que es inusualmente largo para una llamada entre Trump y otro jefe de Estado”, agregó el medio.

El periodista Juan Camilo Merlano compartió una foto de lo que estaba sucediendo al otro lado, en el Despacho Oval. La imágen fue tomada por Doug Mills, uno de los fotógrafos de ese diario. Allí, se ve un papelito en el cual le anuncian a Donald Trump: “El presidente Gustavo Petro está llamando”.

Un grupo de reporteros de ese diario habían ido a la Casa Blanca para entrevistar al primer mandatario. Y, en el reportaje con el que el Times abre hoy el periódico, así lo narra. "Poco después de que cuatro periodistas del New York Times se sentaran a hablar con él, Trump hizo una pausa en la entrevista para atender una llamada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, días después de que Trump amenazara con atacar al país por su papel como centro de cocaína".

Los periodistas cuentan que, cuando comenzó la llamada, el presidente Trump los invitó a quedarse y a oír. Pero les pidió no publicar nada del contenido de la misma.

Aunque no dan detalles de lo que se habló, cumpliendo esa promesa, los reporteros sí comparten su conclusión de lo que oyeron:

“La llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense, y Trump indicó que creía que la decapitación del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan”.

Mientras esa entrevistaba retomaba su curso, Gustavo Petro salía más tranquilo a hablar en la Plaza de Bolívar, en donde un par de miles de personas lo esperaban con la invitación de defender la soberanía ante el ataque estadounidense.

Lo que se anticipaba que sucedería, una manifestación ‘antiyanqui’ enardecida, nunca tuvo lugar. El mismo Petro reconoció que pensaba llegar a la plaza cargado de tigre (o de jaguar), pero la historia había tenido un giro.

