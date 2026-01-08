“Habló más Petro que Trump”: embajador colombiano revela el tema que no se tocó en la conversación con la Casa Blanca

El embajador Daniel García-Peña habló este jueves en varias emisoras del país. El diplomático fue una de las personas que hicieron posible la llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro, y estuvo presente en esa conversación.

García-Peña narró detalles de la llamada que duró cerca de una hora. A la pregunta de cómo haría el primer mandatario para viajar a una cita en la Casa Blanca, el embajador respondió: “Una invitación del presidente norteamericano mata todo lo demás”.

“Fue una cosa realmente sorprendente, algunos dirán que milagrosa, en ningún momento hubo reclamos”, aseguró a la F.M. “Esto ha sido un trabajo de varios meses. Tengo que agradecer a un equipo maravilloso en la embajada, pero fue clave el papel del senador Rand Paul, republicano que representa a Kentucky”, agregó.

Luego, en Blu Radio, el embajador respondió a la pregunta de quién había tomado más la palabra en esa charla: “Creo que habló más Petro que Trump”, dijo entre risas.

Y agregó que obviamente “las diferencias entre los dos presidentes van a continuar y son muchísimas”.

García Peña contó en esa emisora que hubo un tema que nunca se tocó: la lista Clinton. El tema es de la más alta sensibilidad para el presidente Petro, que ha rechazado el haber quedado clasificado allí, y ser asociado con el narcotráfico.

El embajador concluyó, que tras días difíciles, “yo dormí tranquilo”.