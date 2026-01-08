CONFIDENCIALES

“Habló más Petro que Trump”: embajador colombiano revela el tema que no se tocó en la conversación con la Casa Blanca

En diálogo con varias emisoras del país, el embajador Daniel García-Peña narró cómo se logró esa conversación.

Redacción Confidenciales
8 de enero de 2026, 12:38 p. m.
Petro anunció en los mensajes que no recibiría los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos.
Petro anunció en los mensajes que no recibiría los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos. Foto: Semana / Presidencia / Getty Images

El embajador Daniel García-Peña habló este jueves en varias emisoras del país. El diplomático fue una de las personas que hicieron posible la llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro, y estuvo presente en esa conversación.

García-Peña narró detalles de la llamada que duró cerca de una hora. A la pregunta de cómo haría el primer mandatario para viajar a una cita en la Casa Blanca, el embajador respondió: “Una invitación del presidente norteamericano mata todo lo demás”.

“Fue una cosa realmente sorprendente, algunos dirán que milagrosa, en ningún momento hubo reclamos”, aseguró a la F.M. “Esto ha sido un trabajo de varios meses. Tengo que agradecer a un equipo maravilloso en la embajada, pero fue clave el papel del senador Rand Paul, republicano que representa a Kentucky”, agregó.

Las 10 frases más polémicas del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar: dardos a Uribe y los detalles de su acercamiento con Trump

Luego, en Blu Radio, el embajador respondió a la pregunta de quién había tomado más la palabra en esa charla: “Creo que habló más Petro que Trump”, dijo entre risas.

Y agregó que obviamente “las diferencias entre los dos presidentes van a continuar y son muchísimas”.

García Peña contó en esa emisora que hubo un tema que nunca se tocó: la lista Clinton. El tema es de la más alta sensibilidad para el presidente Petro, que ha rechazado el haber quedado clasificado allí, y ser asociado con el narcotráfico.

El embajador concluyó, que tras días difíciles, “yo dormí tranquilo”.

