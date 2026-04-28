“No va a funcionar así”: el comentario de Trump a su esposa en pleno evento con el rey que generó una ola de comentarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó el martes 28 de abril, diciendo que su madre, Mary MacLeod, estaba enamorada del joven rey Carlos III.

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Trump rememoró que sus progenitores, Fred y Mary Trump, compartieron un matrimonio sólido que perduró por 63 años. Al respecto, aprovechó para lanzar un comentario jocoso dirigido a la primera dama, Melania Trump.

“Y discúlpame, si no te importa, es un récord que no podremos igualar, cariño, lo siento, simplemente no va a funcionar así”, dijo. “Nos irá bien, pero no tan bien. 63 años”.

El presidente Trump está bromeó con Melania en vivo 😂:



"Mis padres estuvieron casados durante 63 AÑOS! Con permiso, si no les molesta… Ese es un récord que no podremos igualar, cariño. Lo siento, ¡es que simplemente NO va a funcionar de esa manera!. ¡Lo haremos bien, pero no… pic.twitter.com/k7pu18Gtw0 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 28, 2026

El video del comentario se hizo viral en las redes sociales por la reacción de la primera dama tras las declaraciones del presidente.

Durante su discurso en el jardín sur de la Casa Blanca, en la ceremonia de llegada del rey Carlos y la reina Camila, Trump dijo que su madre “amaba a la familia real y amaba a la reina”.

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“Cada vez que la Reina participaba en la ceremonia o en algún otro evento, mi madre se quedaba pegada al televisor”, dijo. “Y decía: ‘Mira, Donald, mira qué bonito es’”.

“Pero también recuerdo que dijo muy claramente: ‘Charles, mira, el joven Charles. Es tan guapo’”, dijo. “Mi madre estaba enamorada de Charles. ¿Puedes creerlo? Me pregunto qué estará pensando ahora mismo”.

NEW: President Trump turns around to look at King Charles and tells him that his mother had a crush on him.



"I also remember her saying very clearly, 'Charles, look, young Charles, he's so cute.'"



"My mother had a crush on Charles. Can you believe it? I wonder what she's… pic.twitter.com/31U8dqffXG — Collin Rugg (@CollinRugg) April 28, 2026

Trump habló del linaje de su familia, en particular de su madre, que nació en Escocia y llegó a Estados Unidos a los 19 años.

El mandatario señaló que su origen se remonta a Stornoway, una localidad escocesa ubicada en las Hébridas Exteriores.

“Eso sí que es la verdadera Escocia. No hay duda”, dijo Trump en el evento en el que participaba el rey y su esposa Camila.

“En algunos lugares dicen: ‘Bueno, eso no era realmente Escocia’, pero las Hébridas sí que son la verdadera Escocia. Allí es donde tuvieron a sus más grandes guerreros“.

El discurso de Trump formó parte de la ceremonia oficial de Estado en honor a los reyes. También participarán en un intercambio de regalos y en la firma del libro de visitas.

La reina Camila y el rey Carlos III observan mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el escenario durante una ceremonia de bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca Foto: Samir Hussein/WireImage

Posteriormente, el presidente y el rey mantendrán una reunión bilateral, mientras que la primera dama y la reina Camila interactuarán con estudiantes que están aprendiendo la historia de Estados Unidos y el Reino Unido.