“El presidente Gustavo Petro está llamando”: la foto y la nota que reveló ‘The New York Times’ sobre la conversación con Trump

Un pequeño letrero le avisó al presidente Donald Trump que Gustavo Petro lo estaba llamando. La publicó en X el periodista Juan Camilo Merlano.

“Esta fotografía es del fotógrafo del New York Times Dug Mills. Ayer, los periodistas del Times estuvieron en el Despacho Oval mientras que los presidentes estuvieron hablando".

“El presidente colombiano Gustavo Petro lo está llamando” dice la nota.

Los secretos que revela The New York Times de la llamada entre Petro y Trump

El diario justo habló extensamente con ambos mandatarios este miércoles y publicó su conversación, en la que cuenta detalles de lo que está sucediendo en Venezuela.