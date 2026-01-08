Confidenciales

“El presidente Gustavo Petro está llamando”: la foto y la nota que reveló ‘The New York Times’ sobre la conversación con Trump

El periodista Juan Camilo Merlano compartió una imagen del diario norteamericano.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 12:47 p. m.
El presidente norteamericano estaba con los periodistas de 'The New York Times' cuando Gustavo Petro llamó
El presidente norteamericano estaba con los periodistas de 'The New York Times' cuando Gustavo Petro llamó Foto: AP

Un pequeño letrero le avisó al presidente Donald Trump que Gustavo Petro lo estaba llamando. La publicó en X el periodista Juan Camilo Merlano.

“Esta fotografía es del fotógrafo del New York Times Dug Mills. Ayer, los periodistas del Times estuvieron en el Despacho Oval mientras que los presidentes estuvieron hablando".

“El presidente colombiano Gustavo Petro lo está llamando” dice la nota.

Los secretos que revela The New York Times de la llamada entre Petro y Trump

El diario justo habló extensamente con ambos mandatarios este miércoles y publicó su conversación, en la que cuenta detalles de lo que está sucediendo en Venezuela.

Confidenciales

“Habló más Petro que Trump”: embajador colombiano revela el tema que no se tocó en la conversación con la Casa Blanca

Confidenciales

El duro mensaje del expresidente Uribe a Petro: lo acusa de montar un “teatro político” y desviar la atención de la crisis del país

Confidenciales

Gobierno Petro confirma asistencia a reunión con Trump y celebra el “tono constructivo” de Estados Unidos

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón agradece a los siete precandidatos por su participación en la Gran Consulta por Colombia: “Necesitamos unidad”

Confidenciales

La llamativa chaqueta que usó Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, en honor al legendario helicóptero Black Hawk UH-60

Confidenciales

Gustavo Petro habla del barco que era “mentira” y que lo hizo pensar en una “guardia de sirenas”

Confidenciales

Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

Confidenciales

Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue “sobre el futuro del país”

Live

🔴 En vivo |Tensión entre Rusia y Estados Unidos por incautación del buque “Mariner”

Política

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

Más de Confidenciales

Donald Trump

“El presidente Gustavo Petro está llamando”: la foto y la nota que reveló ‘The New York Times’ sobre la conversación con Trump

Petro anunció en los mensajes que no recibiría los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos.

“Habló más Petro que Trump”: embajador colombiano revela el tema que no se tocó en la conversación con la Casa Blanca

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.

El duro mensaje del expresidente Uribe a Petro: lo acusa de montar un “teatro político” y desviar la atención de la crisis del país

Donald Trump Gustavo Petro

Gobierno Petro confirma asistencia a reunión con Trump y celebra el “tono constructivo” de Estados Unidos

Juan Carlos Pinzón.

Juan Carlos Pinzón agradece a los siete precandidatos por su participación en la Gran Consulta por Colombia: “Necesitamos unidad”

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.

La llamativa chaqueta que usó Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, en honor al legendario helicóptero Black Hawk UH-60

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro habla del barco que era “mentira” y que lo hizo pensar en una “guardia de sirenas”

Llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump.

Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia.

Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue “sobre el futuro del país”

No

El asesor de las Farc que apareció en la mesa principal del evento de Iván Cepeda en España

Noticias Destacadas