Trump dice que se lanzaría a la presidencia de Venezuela para enfrentarse a Delcy Rodríguez

El mandatario estadounidense, Donald Trump, hizo este jueves un comentario en tono de broma sobre la posibilidad de postularse en unos comicios en Venezuela y competir con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, argumentando que goza de un notable respaldo popular en ese país.

“Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy”, dijo Trump en medio de una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

“Soy la persona más popular en Venezuela…”, dijo Trump al tiempo que decía que los venezolanos lo ”amaban” tras la incursión militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

Trump on Venezuela:



I may go to Venezuela and run for president against Delcy. It is an option. They like me there. pic.twitter.com/2P8mNR2j5w — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

El presidente de Estados Unidos defendió nuevamente la colaboración con Venezuela, apuntando a que se trata de una “empresa conjunta”, y ha reivindicado que el país latinoamericano “está mejor que nunca en la historia”.

“En Venezuela nos ha ido muy bien trabajando con el país. Desde luego, hemos obtenido miles y miles de millones de dólares y, por cierto, Venezuela está ahora mismo mejor que nunca en la historia de su país”, ha subrayado el presidente estadounidense en el marco de una reunión en la Casa Blanca.

Donald Trump habló del juicio a Nicolás Maduro e hizo un sorpresivo anuncio sobre sus cargos

Trump ha comparado que la gestión de Venezuela es “como una especie de empresa conjunta” con la que tanto Washington como Caracas “han ganado mucho dinero”.

“Hemos ganado mucho dinero y ellos han ganado mucho dinero. Hemos cubierto el coste de esa acción militar muchas, muchas veces”, ha expuesto.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el derrocado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro—quien compareció ante un juez en Nueva York este jueves—, enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante.

“Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio las gracias al Gobierno de Estados Unidos por tener una “agenda diplomática constructiva”, al tiempo que ha confirmado que ya hay una delegación venezolana de camino a Washington para mantener conversaciones.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: @presidencialve1

“Yo sé la propuesta que tiene el presidente (Donald) Trump, sabemos que venimos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales, y agradezco que en este momento estemos ambos gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva bilateral que sea beneficiosa”, dijo Rodríguez durante su participación virtual en la Cumbre FII Priority Miami 2026.