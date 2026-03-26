Trump vuelve a advertir a Irán mientras que el régimen responde al plan de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán debe “ponerse en serio rápidamente” en las conversaciones con Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que los negociadores iraníes están buscando alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

“Están suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están ‘analizando nuestra propuesta’. ¡¡¡EQUIVOCADO!!!”, escribió.

Trump advirtió además que Teherán debe actuar con rapidez para evitar consecuencias mayores. “Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada bonito!”, agregó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: The White House

En una conferencia de prensa este jueves, el mandatario también se refirió a la intervención estadounidense en el conflicto y aseguró que la situación podría resolverse pronto.

“Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los veintiséis días, estamos extremadamente, realmente, muy avazados”, dijo Trump en su primera reunión de gabinete desde el inicio del conflicto.

“El régimen iraní ahora está admitiendo que ha sido derrotado de manera contundente”, aseguró.

Poco antes de estas declaraciones, Israel anunció haber “eliminado” en un ataque aéreo al jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraní, Alireza Tangsiri. Las autoridades israelíes lo acusaban de ser “directamente responsable” de operaciones para bloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

Estados Unidos desplegaría miles de paracaidistas en Medio Oriente y aumentan los temores de una guerra terrestre

Desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, Israel ha informado de la muerte de varios altos mandos iraníes. Entre ellos, según los reportes israelíes, estaría incluso el líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

El miércoles por la noche, Trump —cuyas declaraciones han alternado entre advertencias y llamados al diálogo— reiteró que existen contactos con Teherán, aunque sostuvo que las autoridades iraníes los mantienen en reserva por “miedo”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

En medio de estas tensiones, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán aseguró que se están llevando a cabo “conversaciones indirectas” entre Estados Unidos e Irán.

Según explicó, su país está transmitiendo mensajes entre ambas partes mientras Teherán analiza el plan estadounidense compuesto por 15 puntos para poner fin a la guerra.

Ayer se difundió información en la que se aseguraba que el gobierno iraní había rechazado la propuesta de la Casa Blanca, calificándola como “excesiva” y señalando una supuesta falta de voluntad de Washington.

Este es el puerto que serviría como alternativa de suministro tras el cierre de Ormuz, en medio de bombardeos en Oriente Medio

Sin embargo, este jueves se conoció una respuesta oficial del régimen iraní a la propuesta hecha por Estados Unidos, difundida a través de un intermediario a la agencia Tasnim News Agency.

“La respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie”, declaró la fuente, sin dar más precisiones.

*Con información de AFP.