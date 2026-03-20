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Golpe a la cúpula iraní: quiénes han muerto en la guerra con Estados Unidos e Israel

Dos de los líderes más importantes del régimen iraní murieron esta semana.

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Cristian Mauricio Patiño Silva

Cristian Mauricio Patiño Silva

20 de marzo de 2026, 3:41 p. m.
Varios de los líderes iranís han muerto en los ataques.
Varios de los líderes iranís han muerto en los ataques. Foto: Getty Image Montaje: Semana

Los ataques de Estados Unidos e Israel han asestado un golpe significativo a la cúpula del poder iraní tras tres semanas de guerra, iniciada el 28 de febrero. Entre las víctimas figura el líder supremo, Alí Jamenei, junto con varios dirigentes clave del ámbito político y militar.

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que Irán está “siendo diezmado”, mientras que el ejército israelí lo describió como un “castillo de naipes que se desmorona”.

A pesar de estas afirmaciones, la estructura del poder iraní no ha colapsado. Figuras relevantes han sobrevivido —como el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf— y las autoridades han reaccionado con rapidez para sustituir a los dirigentes fallecidos, manteniendo la continuidad institucional.

Estas son algunas de las figuras que han muerto durante los ataques:

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  • El líder supremo: Alí Jamenei murió el primer día de la guerra en un ataque en Teherán, en el que también fallecieron varios familiares. Su hijo, Mojtaba Jamenei, resultó herido pero sobrevivió y fue designado como sucesor. Hasta ahora, no ha aparecido en público, lo que añade incertidumbre sobre la transición.
  • Jefe del Consejo de Seguridad Nacional: Alí Larijani murió el 17 de marzo en un ataque en la región de Teherán. Su muerte representa una de las pérdidas más importantes tras la del líder supremo, dado su peso político y su cercanía al núcleo del poder.
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  • El Comandante de los Guardianes de la Revolución: Mohammad Pakpour, quien lideraba este cuerpo desde 2025, murió el primer día de la guerra. Fue reemplazado por Ahmad Vahidi, evidenciando la rápida recomposición del mando militar.
  • Asesor del líder supremo: Alí Shamjani, figura clave en la estructura de seguridad desde la década de 1980, murió también en los primeros ataques y recibió un funeral público en Teherán.
  • Ministro de Inteligencia: Esmail Jatib falleció el 18 de marzo en un ataque en la capital. Era señalado por organizaciones de derechos humanos por su papel en la represión interna.
  • Ministro de Defensa: Aziz Nasirzadeh murió el primer día del conflicto. Su trayectoria estaba marcada por su participación en la guerra entre Irán e Irak.
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Amir Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní. Foto: Mehr News Agency
  • Altos cargos de los Basij: Gholamreza Soleimani murió el 17 de marzo, mientras que Esmail Ahmadi falleció en un ataque el 16. Ambos eran piezas clave en la milicia encargada del control interno.
  • Portavoz de los Guardianes de la Revolución: Alí Mohammad Naini murió en un ataque conjunto. Horas antes, había asegurado que la producción de misiles continuaba pese a la guerra, lo que refleja la narrativa de resistencia del régimen.
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  • Jefe de la oficina militar del líder supremo: Mohammad Shirazi murió el primer día. Su función era coordinar las distintas ramas de seguridad dentro del entorno del líder supremo.
  • Jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas: Abdolrahim Mousavi falleció también en los primeros ataques, lo que supuso un golpe directo a la estructura de mando militar.

Aunque estas muertes representan una pérdida importante para la élite iraní, el sistema político ha demostrado resiliencia. La rápida designación de reemplazos y la supervivencia de figuras clave indican que, pese a la gravedad del impacto, el régimen mantiene su capacidad de funcionamiento.

*Con información de AFP.