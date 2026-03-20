Irán lanza una amenaza global: “Paseos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo”

El ejército de Irán amenazó con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel, incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

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“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por la televisión estatal.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, destacó.

Los dirigentes de Estados Unidos e Israel han sostenido que varias semanas de ofensivas han debilitado gravemente a las fuerzas armadas iraníes.

Esta fotografía, facilitada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, Sepah News, el 1 de febrero de 2025 Foto: AFP

Además, los bombardeos han causado la muerte de su líder supremo y del jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, así como de muchos altos funcionarios, tanto militares como políticos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la marina de Irán había sido destruida y que su fuerza aérea había sufrido graves daños. También dijo que Irán ya no podía fabricar misiles balísticos.

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Sin embargo, este viernes 20 de marzo, la Guardia Revolucionaria de Irán negó esta última afirmación sobre los misiles.

“Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular con el almacenamiento”, aseguró el portavoz, el general Ali Mohammad Naini, según lo publicado por el diario estatal iraní IRAN.

Dos miembros armados de las fuerzas especiales de la policía iraní posan detrás de una bandera iraní colocada en un vehículo militar blindado Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, Naini subrayó que Irán no pretende poner fin al conflicto de manera inmediata. “Esta gente espera que la guerra continúe hasta que el enemigo esté completamente agotado”, afirmó.

Sin embargo, poco después de difundirse estas declaraciones, la televisión estatal iraní comunicó que Naeini había fallecido como consecuencia de un bombardeo aéreo.

Por otro lado, el nuevo líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Khamenei, emitió un mensaje poco habitual en el que sostuvo que a los adversarios de Irán se les debe privar de su “seguridad”.

(ARCHIVOS) Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026 Foto: AFP

Desde que asumió el liderazgo tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, quien falleció en un ataque aéreo israelí al inicio del conflicto, no se ha visto públicamente a Khamenei. Esta declaración sobre los misiles fue realizada el viernes.