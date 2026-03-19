Irán dice que atacó un caza F-35 de EE. UU.: el piloto realizó un aterrizaje de emergencia

Un avión de combate F-35 de Estados Unidos tuvo que efectuar un aterrizaje de urgencia en una base militar estadounidense ubicada en Medio Oriente, luego de haber sido impactado, presuntamente, por disparos provenientes de Irán, de acuerdo a la consulta de CNN con dos fuentes cercanas al caso.

El capitán Tim Hawkins, vocero del Mando Central estadounidense, explicó que la aeronave furtiva de quinta generación se encontraba “llevando a cabo una operación militar sobre territorio iraní” cuando se vio obligada a descender de manera imprevista.

Asimismo, Hawkins precisó que el aterrizaje se realizó sin inconvenientes y que actualmente el hecho está siendo objeto de investigación.

The moment the F-35 fighter jet was targeted by Iran's air defense. pic.twitter.com/ofI4v3YMIV — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 19, 2026

“La aeronave aterrizó de forma segura y el piloto se encuentra en condición estable (...) Este incidente está siendo investigado”, añadió Hawkins a CNN.

De llegar a confirmarse, este hecho representaría la primera ocasión en la que Irán consigue alcanzar una aeronave de Estados Unidos en el contexto del conflicto iniciado a finales de febrero.

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En esta confrontación, tanto Estados Unidos como Israel han desplegado cazas F-35, cuyo valor individual supera los 100 millones de dólares.

Este episodio ocurre en un momento en que altos cargos del Gobierno estadounidense siguen sosteniendo que su ofensiva contra Irán ha sido ampliamente exitosa.

Aviones F-35 de los Estados Unidos. Foto: Captura X @Southcom

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas.

“No quisiéramos fijar un plazo definitivo”, dijo Hegseth a los periodistas. “Vamos muy bien encaminados” y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió.

“En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: ‘Bien, hemos logrado lo que necesitamos’”.

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Hegseth también abordó un informe según el cual el Pentágono ha solicitado más de 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para pagar el conflicto.

“Creo que esa cifra podría cambiar. Obviamente se necesita dinero para matar a los malos”, dijo Hegseth.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, hablan con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta) Foto: AP

“Estamos volviendo al Congreso para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que quizá tengamos que hacer en el futuro”, añadió.

El jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, que habló junto a Hegseth, ofreció detalles sobre las armas que se están utilizando contra Irán y sus fuerzas aliadas en la región.

Caine dijo que los A-10 Warthogs —un tipo de aeronave diseñada para proporcionar apoyo aéreo a corta distancia— están “rastreando y destruyendo embarcaciones de ataque rápido” en la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz, que Irán cerró de facto al tráfico marítimo tras el inicio de la guerra.