Esto dijo Rusia sobre el asesinato de altos cargos de Irán tras recientes bombardeos en Teherán

El Kremlin ha condenado “firmemente” el asesinato de altos cargos de Irán en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, después de la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo israelí contra la capital, Teherán.

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“Condenamos firmemente las acciones destinadas a dañar la salud o incluso asesinar y liquidar a representantes de la cúpula de Irán, un país soberano e independiente, o de otros países”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa.

“Condenamos estas acciones”, dijo, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax, en la que supone la primera reacción por parte de Moscú al asesinato de Lariyani, una figura muy influyente en Irán a nivel político y de seguridad.

Vladimir Putin junto al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: AFP) Foto: AFP

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los fallecidos por estos ataques figuran además el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios altos cargos del Ejército y las fuerzas de seguridad, incluido el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, también asesinado en un bombardeo lanzado por Israel el 16 de marzo.

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El Gobierno de Rusia defendió previamente el derecho a la legítima defensa de Irán frente a los ataques de Estados Unidos e Israel, a quienes ha instado a apostar por la negociación, cuando se cumplen más de dos semanas del inicio de unos bombardeos que han provocado más de 2.000 muertos.

“Consideramos importante reafirmar el derecho de la República Islámica de Irán, así como el de otros Estados, a la legítima defensa, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU”, dijo en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, recogen agencias rusas.

Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian y Donald Trump Foto: Getty Images

De la misma forma, la portavoz de Exteriores ha pedido a Estados Unidos e Israel que detengan las operaciones militares y retomen las negociaciones y ha rechazado los ataques sobre instalaciones e infraestructuras civiles en Irán, pero también en los países vecinos. “Son inaceptables”, ha enfatizado.

Cabe recordar que en las últimas horas, las autoridades iraníes ejecutaron a un hombre condenado por espiar a favor de Israel, la primera ejecución desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, informó el miércoles el poder judicial.

“La sentencia de muerte de un espía del régimen sionista, que suministraba imágenes e información sobre las ubicaciones sensibles del país a agentes del Mosad, se cumplió esta mañana”, señaló la página web Mizan, del poder judicial iraní.